Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 Singgah di Bandung

SETELAH PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) resmi mluncurkan truk Mercedes-Benz Axor Euro 4 pada 7 Juni 2022, DCVI menggelar 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' yang bertemakan 'Mercedes-Benz Better Future For You' ke 10 kota besar di Indonesia.

Usai menyambangi Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, dan Semarang, kini giliran Axor Euro 4 menyapa Kota Bandung. Perjalanan di kota ke enam ini DCVI menggandeng PT Citra Karya Pranata (CKP) sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk dan Bus di kota Bandung, Jawa Barat.

Acara yang diresmikan oleh Regional Sales Manager DVCI Andreas Dhanang Kardiana dan Deputy Director CKP Yohanes Kurniawan pada Selasa (9/8) ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat produk Mercedes-Benz Axor Euro 4 kepada para pelanggannya di masing-masing daerah yang dikunjungi dengan menggandeng mitra diler di kota yang sama.

"Bagi kami, Jawa Barat menjadi kawasan yang penting karena provinsi ini kaya akan hasil bumi baik itu pangan dari pertanian, ataupun dari sektor pertambangan seperti batu kapur, marmer, emas, perak, bijih besi, batu bara, belerang dan gipsum. Belum lagi adanya percepatan proyek prioritas infrastruktur di Jawa Barat. Kami melihat ini sebagai peluang positif untuk Mercedes-Benz Axor Euro 4." kata Andreas Dhanang Kardiana.

Di acara ini, DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen. Untuk logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R. Untuk konstruksi dan pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX. Tersedia juga Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T.

Untuk menyasar sektor kontruksi dan pertambangan di Jawa Barat, DCVI dan CKP membawa salah satu lini-produk terbaru truk yaitu Axor 2528CX. Truk bertipe konstruksi dan pertambangan ini telah dilengkapi dengan sistem pembakaran berstandar Euro 4 yaitu selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump yang mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang , serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

"Kami berharap "Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4" bersama DCVI ini dapat menarik minat pelanggan untuk datang langsung dan melihat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kami sebagai diler resmi Mercedes-Benz Truk dan Bis berharap pelanggan juga dapat menikmati fasilitas terbaik yang selalu siap melayani kebutuhan transportasi bisnis konsumen di Bandung, Jawa Barat." ujar Deputy Director CKP Yohanes Kurniawan.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2021, CKP berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus untuk tiga kategori dalam segmen bis yaitu Dealer of The Year, Best Sales Performance dan Best Aftersales Performances. Dealer of the Year sendiri merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh DVCI sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh mitra dealer Mercedes-Benz di seluruh Indonesia.

Berikutnya, kegiatan 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' ini akan berlanjut ke Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap mitra diler resmi serta kepada pelanggan. (S-4)