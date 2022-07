Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 Singgah di Palembang

RANGKAIAN kegiatan 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' bertemakan 'Mercedes-Benz Better Future For You', kembali berlanjut. Sukses digelar di Medan, Pekanbaru, dan Lampung, kini roadshow Axor Euro 4 tiba di Palembang, Sumatra Selatan.

Kota Palembang menjadi kota keempat yang dikunjungi PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) dari 10 kota besar yang ada di Indonesia yang akan didinggahi. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan Mercedes-Benz Axor Euro 4 secara luas kepada masyarakat di Palembang, terutama pada varian Mercedes-Benz Axor 2528CX, model baru tipper versi Euro 4 yang dikenalkan mulai tahun ini kepada pelanggan di Indonesia.

Kegiatan di Palembang, DCVI menggandeng PT Gowa Kencana Motor (GKM) Palembang sebagai mitra resmi diler Mercedes-Benz Truk dan Bus. Peresmiannya sendiri dilakukan oleh Regional Sales Area Manager DVCI Reindy Posumah dan Chief Operating Officer GKM Julius Subagyo.

Di tahun ketiga pandemi, kondisi ekonomi Indonesia perlahan mulai pulih, hal ini terlihat karena adanya peningkatan mobilitas pada kebutuhan transportasi logistik barang dagang dan niaga. Oleh karena itu, DCVI optimisgtis terhadap industri transportasi dan logistik di Sumatra Selatan yang semakin berkembang.

"Provinsi Sumatra Selatan terkenal sebagai salah satu penghasil gas alam dan minyak bumi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kami melihat ini sebagai peluang positif bagi Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk menjadi moda transportasi yang dapat diandalkan, tangguh dan ramah lingkungan bagi pelanggan di Sumatra Selatan" ujar Reindy.

DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen. Untuk logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R. Untuk konstruksi dan pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX. Tersedia juga Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T.

Untuk menyasar sektor pertambangan di Sumatra Selatan, DCVI dan GKM Palembang membawa salah satu lini-produk terbaru truk yaitu Mercedes-Benz Axor 2528CX. Truk bertipe konstruksi dan pertambangan yang telah berstandar emisi Euro 4 melalui penggunaan selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump.

Perpaduan teknologi tersebut mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

Mercedes-Benz Axor 2528CX memiliki dapur pacu mesin terbaru OM906LA yang mampu menghasilkan tenaga hingga 285 PS dengan torsi maksimal 1.120 Nm dikombinasi transmisi manual 9-speed yang dilengkapi dengan transmission Power Take Off (PTO) serta Interaxle dan Interwheel differential lock untuk mengatasi gejala slip roda belakang.

Model 6x4 ini memiliki hub-reduction yang dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan di Indonesia.

Aktivitas Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 yang akan digelar di 10 kota besar di Indonesia ini akan berlanjut ke Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar. (S-4)