BMW Indonesia Luncurkan New X4 xDrive30i M Sport

SUKSES meluncurkan dua model performa tinggi 'The Rebels Are Back: BMW X3 M Competition dan BMW X4 M Competition' di awal Juli 2022, hari ini BMW Indonesia kembali menghadirkan penyegaran dari BMW X4 xDrive30i M Sport. Perkenalan model BMW X4 xDrive30i M Sport ini juga berlangsung serentak di seluruh Authorized BMW Dealership.

"BMW X4 generasi kedua ini hadir dengan bagian depan lebih sporty khas BMW dan bagian belakang yang sangat dinamis. Penyegaran dilengkapi dengan interior modern dengan fitur peralatan baru dan infotainment yang diperbarui. Dengan hadirnya beragam penyegaran ini, BMW Indonesia yakin BMW X4 dapat terus menjadi pilihan pelanggan di Indonesia," ujar President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, Kamis (28/7).

Desain dan Proporsi.

New BMW X4 xDrive30i M Sport mengadopsi bahasa desain New BMW X3 dengan penambahan fitur pembeda berupa kidney grille mesh yang khas pada model BMW sporty lainnya. Hadir juga BMW Laserlight dengan aksen biru spesial dilengkapi fungsi adaptif di bagian depan, sementara lampu belakang menonjolkan lebar kendaraan yang mempertegas desain pada New BMW X4. Pilihan warna eksterior hadir sesuai dengan nilai Ekstrovert khas BMW X4, seperti Tacora Red dan warna Brooklyn Grey.

Penggunaan kelengkapan 'M Sport exterior package' kian tegas dengan hadirnya M Aerodynamics package yang ditandai dengan velg 20 inci M light alloy wheels Double-spoke style 699 M Jet Black, mixed tyres yang dilengkapi dengan runflat tyres. Karakter Motorsport semakin mencuat melalui kehadiran M Sport brake dalam balutan warna red high-gloss.

Selain eksterior, BMW X4 baru mengusung interior BMW M Sport yang ikonik. Kesan premium ditingkatkan melalui upholstery dan juga trim interior terbaru yang sporty khas M interior.

Selain itu, terdapat sport seats dengan pelapis Sensatec untuk pengemudi dan penumpang, serta setir kemudi kulit M dengan fitur multifungsi jahitan kontras dalam warna BMW M. Tampilan kontrol pusat yang berdiri bebas dengan fungsi sentuh kini ditawarkan dengan layar sentuh lebih besar berukuran 12,3 inci sebagai standar.

Yang tak kalah unik, panoramic glass roof dengan dimensi besar kembali diaplikasikan di New BMW X4 untuk menambah kelapangan kabin.

Performa, Teknologi dan Harga

BMW X4 xDrive30i M Sport dilengkapi mesin berteknologi BMW TwinPower Turbo yang bertenaga namun efisien bahan bakar khas filosofi BMW EfficientDynamics. Hadir dengan High Precision Direct Injection, Double-Vanos variable camshaft control dan Valvetronic fully variable valve timing, mesin bensin empat silinder 2,0 liter mampu menghasilkan hingga 252 hp dan torsi 350 Nm, sekaligus tetap mencatat konsumsi bahan bakar 12.7 km/l dan emisi hingga 180 g/km.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi Steptronic 8-percepatan yang juga dilengkapi dengan predictive gear shift yang terhubung dengan sistem navigasi kendaraan.

Teknologi permanen all-wheel drive cerdas BMW xDrive pada the New X4 menyatu dengan fitur Variable Sport Steering dan Performance Control yang secara otomatis akan memberikan steering feedback terbaik, mendistribusikan tenaga mesin dan fungsi pengereman pada keempat roda dalam kecepatan tinggi untuk memungkinkan manuver khas Sheer Driving Pleasure.

Driving Experience Control – Comfort, Sports dan Eco-Pro, serta sistem asistensi terbaru Parking Assistant Plus dan Driving Assistant serta kelengkapan umum seperti: Dynamic Stability Control (DSC), Dynamic Traction Control (DTC), hingga Hill Descent Control (HDC) juga telah terhubung dengan BMW xDrive yang membantu pengemudi di kontur jalan menanjak, ataupun manuver di kecepatan tinggi.

Driving Assistant termasuk Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Front Collision Warning with Brake Intervention, Crossing Traffic Warning Rear, dan Rear Collision Prevention juga turut hadir untuk memudahkan pada sebelum dan saat perjalanan.

BMW X4 xDrive30i M Sport ditawarkan dengan harga Rp1.447.000.000 off-the-road di seluruh BMW Authorized Dealership. (S-4)