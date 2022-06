Mitsubishi New Colt L300 Usung Lima Keunggulan Baru

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali melakukan penyempurnaan pada model pikap unggulannya melalui peluncuran New Colt L300 pada acara virtual yang digelar Selasa (28/6). 'Super' pick-up legendaris di Indonesia ini telah dikenal dan menjadi andalan bisnis konsumen Indonesia untuk beberapa generasi sejak 1981.

Peluncuran New Colt L300 mengusung tagline '5uper Launch' berupa lima keunggulan 'super' untuk melengkapi reputasi L300 yang telah dikenal selama lebih dari 40 tahun dan menjadi partner andalan usaha beberapa generasi. Lima kelebihan utama digambarkan melalui akronim 'SUPER'.

'S' untuk 'super Strong' berkat mesin diesel baru 2.268 cc yang disematkan pada New Colt L300 ini. Mesin berkode 4N14 - DOHC 4 Cylinder Inline, Direct Injection, Inter Cooler Common Rail Turbocharger ini mampu menghasilkan tenaga 99,25 ps pada 3.500 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.000-3.500 rpm atau sekitar 40% lebih besar dari model sebelumnya.

'U' untuk 'super Untung' melalui penyematan ukuran kargo 8% lebih luas, atau lebih panjang 200 mm menjadi 2.630 mm, sehingga lebih unggul dan menguntungkan pengusaha dari sisi kapasitas daya angkut, yang menjadi poin utama andalan kendaraan pick-up. Dikombinasi konsumsi bahan bakar yang lebih efisien tentu dapat memaksimalkan keuntungan.

'P' untuk 'super mudah dalam Perawatan'. Seperti yang sudah dikenal sebelumnya, perawatan kendaraan niaga satu ini sangat mudah dengan jaminan garansi, serta didukung lebih dari 300 jaringan bengkel/diler resmi, dan ketersediaan suku cadang di lebih dari 3.500 outlet suku cadang yang tersedia di seluruh Indonesia.

'E' untuk 'super Enak dipakai'. New Colt L300 kini diklaim lebih nyaman dikendarai. Selain kabin yang lega, kendaraan yang memiliki sebutan lain 'El Sape' ini kini dilengkapi desain speedometer baru, dan juga pegangan pintu baru, serta posisi speaker baru. Pada sisi eksterior New Colt L300 mendapatkan penyegaran tampilan dengan desain bumper baru dan juga desain grille baru dengan porsi balutan chrome yang lebih banyak.

Terdapat dua pilihan varian untuk New L300 yakni, Pick-up Flat Deck, dan Cab Chassis, yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis konsumen. Selain itu ubahan dengan posisi kabin lebih tinggi 100 mm dilakukan untuk dapat memberikan rasa aman untuk konsumen dengan visibilitas yang lebih baik.

Yang terakhir adalah 'R' untuk 'super Ramah lingkungan' berkat mesin diesel 4N14 baru dengan standar spesifikasi Euro-4 yang menghasilkan emisi lebih ramah lingkungan, dan memastikan konsumsi bahan bakar lebih efisien.

“New Colt L300 hadir untuk menyempurnakan model sebelumnya yang telah menjadi kendaraan niaga ringan andalan dan partner bisnis legendaris terpercaya konsumen di Indonesia selama lebih dari empat puluh tahun. Fitur yang disematkan pada NEW Colt L300 memberikan lima kelebihan utama yakni, memberikan lebih banyak tenaga dengan mesin baru 4N14, lebih lega dengan kargo berdaya muat yang lebih besar, lebih nyaman dengan beragam ubahan interior, lebih ekonomis dengan perawatan di lebih dari 300 bengkel resmi, dan suku cadang yang mudah didapat di lebih dari 3.500 jaringan suku cadang di seluruh Indonesia, serta konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dan ekonomis dengan spesifikasi Euro-4, yang kesemuanya akan memberikan banyak keuntungan dan memenuhi Harapan konsumen NEW Colt L300,” papar President Director MMKSI Naoya Nakamura, Selasa (28/6).

New Colt L300 dijual dengan harga on the road Jakarta dengan banderol Rp218,65 juta untuk varian pick-up Flat Deck dan Rp213,65 juta untuk varian Cabin Chassis. (S-4)