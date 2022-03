UD Trucks Luncurkan Quester Euro5 di Indonesia

MENJELANG diberlakukannya standar emisi Euro4 oleh Pemerintah Indonesia pada April mendatang, dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik, PT UD Astra Motor Indonesia (UD AMI) mengambil langkah lebih maju dengan meluncurkan line up terbaru Quester berstandar emisi Euro5 yang digelar secara virtual, Kamis (24/3).

“Dalam mendukung program pemerintah tersebut, kami memperkenalkan slogan terbaru kami, 'Better Life for Logistic, Planet and People', yang bertekad menghadirkan teknologi yang efisien untuk bisnis transportasi, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam menuju Indonesia Hijau”, ungkap Direktur Marketing dan Aftersales Service UD AMI, Aloysius Chrisnoadhi, dalam sambutannya.

Quester Euro5 dibekali teknologi pengendalian emisi yang lebih maju, yaitu Selective Catalytic Reduction atau (SCR) yang mampu melindungi mesin tetap awet sepanjang waktu, lebih hemat bahan bakar dan aman.

Prinsip kerja SCR

Upaya untuk menekan emisi NOx sesuai peraturan pemerintah, dapat dilakukan dengan dengan dua cara. Cara pertama, dengan menyemprotkan cairan urea (AdBlue®) ke gas buang pada sebuah sistem yang terpisah dari mesin utamanya sebelum dibuang ke atmosfer, sistem ini dikenal dengan SCR. Cara kedua, dengan memasukkan kembali gas buang ke dalam mesin agar temperatur ruang bakar menurun yang selanjutnya akan menurunkan kadar NOx. Sistem ini dikenal dengan istilah Exhaust Gas Recirculation (EGR).

UD Trucks yang dahulu bernama Nissan Diesel merupakan merek pertama di dunia yang menggunakan teknologi SCR dengan AdBlue, yang diaplikasikan pada truk Quon sejak 2004. Teknologi ini mampu mereduksi emisi gas buang tanpa mengganggu mesin utamanya. Pasalnya, sistem SCR terpisah dari mesin utama dan tidak sensitif terhadap solar bersulfur tinggi sehingga dapat menggunakan Biodiesel B30 seperti yang beredar di Indonesia..

Konsumsi AdBlue adalah 3-5% dari pemakaian Solar. Sehingga untuk sekali pengisian AdBlue, dapat digunakan untuk 4 kali pengisian Solar full. Dengan perhitungan kapasitas tangki BBM Quester adalah 315 liter, sementara tangki AdBlue berisi 50 liter. Asusmi 1 liter solar untuk menempuh 3 km, maka 1 liter Adblue digunakan untuk 75 km.

Selain itu Quester Euro5, juga dilengkapi dengan jerigen cadangan AdBlue berisi 10 liter atau cukup untuk 750 km sehingga tidak merepotkan pengemudi, aman dan lebih efisien.

UD Trucks juga menawarkan keunggulan pada perawatan suku cadang dan garansi untuk pembelian Quester Euro5, yaitu fasilitas gratis berupa AdBlue sebanyak 800 liter, UD Telematics 1 tahun dan service 120.000 km atau 3 tahun dengan opsi dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun. UD Trucks juga memiliki aplikasi mobile UD Trucks Owner’s Manual yang dapat diunduh pada App Store atau Google Play.

Fitur Quester Euro5

Quester Euro 5 ditawarkan dengan tenaga mesin yang lebih besar mencapai 410 hp dengan torsi maksimum 1.990 Nm, lengkap dengan beberapa fitur terbaru, seperti panel instrumen yang memudahkan untuk membaca informasi dan data, roda kemudi dengan desain baru, chrome grill yang memperkuat tampilan hexagon Quester, serta tersedia warna kabin terbaru Luxury Blue metallic. (S-4)