Mitsubishi Motors Tampilkan Line Up Unggulan di Jakarta Auto Week 2022

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berpartisipasi dalam ajang Jakarta Auto Week (JAW) 2022, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, 12 – 20 Maret 2022. Pada event ini MMKSI menghadirkan line-up unggulan Mitsubishi Motors sebagai unit display yang terdiri dari New Xpander, New Xpander Cross, Pajero Sport, Outlander PHEV dan Triton.

Untuk menunjang peningkatan kepuasan konsumen dan kenyamanan penyediaan layanan MMKSI kembali mensosialisasikan peningkatan layanan pada keseluruhan proses kepemilikan kendaraan dengan optimalisasi aspek digital melalui MIRA - sebuah layanan virtual assistant chatbot, pembaruan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID dan MMKSI official part shop di e-commerce terkemuka.

“Pada ajang ini kami kembali menghadirkan jajaran produk kendaraan unggulan Mitsubishi Motors, serta mensosialisasikan pengembangan layanan dengan optimalisasi aspek digital dan terintegrasi yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan konsumen pada keseluruhan proses kepemilikan kendaraan Mitsubishi Motors. Kami percaya, seluruh peningkatan layanan serta produk berkualitas yang kami sajikan untuk konsumen dapat mendukung dan menemani ambisi dan keseharian konsumen untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Silahkan kunjungi booth Mitsubishi Motors dan berkomunikasi dengan tim salesperson kami untuk mendapatkan informasi, penawaran menarik, serta impresi langsung terhadap model unggulan Mitsubishi Motors,” ucap President Director MMKSI. Naoya Nakamura, Sabtu (12/3).

Terletak di Hall A no. A3 dengan luas 1.121 m2, booth Mitsubishi Motors di JAW 2022 tetap mengusung konsep Global Booth Design yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors, dengan menerapkan protokol Kesehatan ketat. Selain dapat melihat langsung model andalan Mitsubishi Motors, pengunjung juga dapat merasakan lansung performa serta keunggulan dari produk yang hadir melalui 3 unit test drive yang terdiri dari Pajero Sport Dakar 4x2, New Xpander Ultimate, dan New Xpander Cross Premium. (S-4)