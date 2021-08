Sambut Hari Spesial GMM Luncurkan VW Tiguan Spesial

VOLKSWAGEN (VW) Tiguan Allspace pertama kali diperkenalkan di Indonesia dua tahun lalu di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (IIAS) 2019. Tiguan Allspace hadir dalam sosok SUV premium berkapasitas tujuh orang penumpang.

Dalam rangka menyambut peringatan HUT Republik Indonesia ke-76, Agen Pemegang Merek VW di Indonesia PT Garuda Mataram Motor (GMM memperkenalkan varian edisi khusus dan terbatas, yaitu VW Tiguan Allspace: The Sport Edition.

Dalam siaran resminya, Head of Marketing and Communications Volkswagen GMM Rony Syarif mengatakan, VW Tiguan Allspace memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan konsumen keluarga Indonesia yang memang menyukai mobil dengan kepraktisan dan daya angkut hingga 7 penumpang.

"Kini, VW Tiguan Allspace sebagai sebuah SUV premium tak hanya menyuguhkan pilihan tersebut, namun juga memberikan opsi yang semakin eksklusif dengan kehadiran edisi spesial: The Sport Edition. Model ini ditawarkan secara terbatas, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021 ini," ujar Rony, Jumat (13/8).

Dibanding varian standarnya, Tiguan Allspace: The Sport Edition memiliki beberapa perbedaan, diantaranya ada pada desain bumper depan yang sporty, bumper belakang sewarna bodi, trim pintu sewarna bodi, diffuser dan spoiler atap berwarna hitam, serta cover spion sewarna bodi. Sementara untuk menandai eksklusifitasnya, setiap unit yang dijual akan mendapatkan nomor edisi khusus.

Tiguan generasi kedua ini merupakan SUV VW Group pertama yang menggunakan platform MQB (modular transverse matrix) yang diklaim mampu meningkatkan semua keunggulan Tiguan. Dibandingkan model sebelumnya, bobot Tiguan lebih ringan sekitar 50 kg, namun dengan dimensi yang kini lebih besar.

Jarak sumbu roda juga bertambah 77 mm dibandingkan sebelumnya, dan menghasilkan ruang kabin yang lebih leluasa memuat bangku baris ketiga yang menjadikannya sebuah SUV 7-penumpang. Bangku baris ketiga juga menawarkan fleksibilitas pelipatan bangku.

Dalam kondisi seluruh bangku ditegakkan, ruang bagasi memiliki volume 230 liter, sementara saat bangku baris ketiga dilipat, kapasitas meningkat jadi 700 liter, dan saat kedua baris bangku belakang terlipat, kapasitas terdongkrak menjadi 1.775 liter.

Untuk menunjang kepraktisan, fitur 'Easy Open' disematkan agar membuka pintu bagasi belakang lebih mudah, hanya dengan menggerakkan kaki di bawah bumper belakang.

VW Tiguan Allspace mengusung mesin 1.4 TSI bertenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm dengan transmisi otomatis 6-speed kopling ganda (DSG) plus tiptronic. Dapur pacu ini memberikan kemampuan berakselerasi 0–100 km/jam dalam waktu 9,5 detik, dan kecepatan puncak hingga 202 km/jam.

Pengendaraan Tiguan Allspace didukung fitur Adaptive Chassis Control (DCC) yang memberikan pilihan mode pengendaraan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, dan menjadikan sistem peredaman suspensinya beradaptasi secara elektronik sesuai dengan pilihan pengendara.

Sederet fitur keselamatan modern telah melengkapi Tiguan Allspace, antara lain: kamera 360° Area View, Electronic Stability Control (ESC), Park Assist System, enam Airbag, Tire Pressure Monitoring, Electronic Parking Brake dengan Autohold dan ISOFIX untuk penggunaan tempat duduk anak yang aman di Tiguan Allspace.

Salah satu fitur keselamatan unik yang dimiliki oleh Tiguan Allspace adalah Automatic Post Collision Brake System yang berfungsi mengurangi dampak benturan lanjutan agar tidak semakin parah. Edisi special VW Tiguan Allspace: The Sport Edition ini ditawarkan dengan harga Rp685 Juta (On The Road Jabodetabek). (S-4)