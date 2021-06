Vespa Sabet Penghargaan Webby Award di HUT ke-75

Tahun ini Vespa tengah memperingati usianya yang ke-75 tahun. Sebanyak 19 juta unit skuter sepanjang sejarahnya. Di hari yang bersejarah ini pula Vespa mendapatkan penghargaan Webby Award untuk kategori 'Websites and Mobile Sites: Car Sites & Car Culture' untuk https://www.vespa.com.

Dipersembahkan oleh International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), selaku organisasi internasional terkemuka yang menghargai keunggulan di Internet, Webby Award merupakan sebuah 'Kehormatan tertinggi di Internet' dari New York Times. Webby Award edisi ke-25 telah menyimak presentasi dari 13.500 kandidat, dan lebih dari 70 negara, dengan total pengumpulan suara sebanyak lebih dari 2,2 juta suara.

Menurut Executive Director of The Webby Awards Claire Graves, Vespa.com menerapkan suatu standar baru dalam inovasi dan kreativitas di Internet. "Penghargaan ini mengakui kemampuan, kecerdikan, dan visi internasional Piaggio Group, dimana merek Vespa menjadi bagiannya," imbuh Claire, Rabu (16/6).

Vespa.com merupakan platform konten interaktif yang menerapkan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan editorial perusahaan, mulai dari profil perusahaan hingga penyajian konten gaya hidup. Vespa.com merambah ke lebih dari 50 negara dan menyediakan lebih dari 10 layanan berorientasi pada customer, termasuk konfigurator produk, servis diler dan test ride.

Di Indonesia, Vespa menggunakan domain website Vespa.co.id yang merupakan bagian dari afiliasi website Vespa.com. (S-4)