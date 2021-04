Mitsubishi Berhasil Lampaui Target di IIMS Hybrid 2021

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mendulang hasil positif pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 pada 15 – 25 April 2021, yang merupakan pameran otomotif pertama di Indonesia yang diselenggarakan dengan konsep hybrid.

Sepanjang IIMS Hybrid 2021 MMKSI membukukan angka pesanan kendaraan (SPK) sebanyak 980 unit, atau melebihi target awal yang ditetapkan, yaitu 600 unit. Tidak hanya SPK, MMKSI juga berhasil mengumpulkan prospek konsumen baik dari pengunjung pameran offline dan juga virtual.

Pesanan kendaraan di booth Mitsubishi Motors IIMS Hybrid 2021 didominasi oleh model Xpander (termasuk Xpander Cross) dengan kontribusi lebih dari 58%, disusul oleh New Pajero Sport lebih dari 35% dari total SPK yang diterima MMKSI pada event ini. ontribusi lainnya disumbang oleh Triton, Outlander PHEV dan Eclipse Cross sebesar lebih dari 5%.

President Director MMKSI Naoya Nakamura mengucapan terima kasih kepaada semua pihak atas dukungan terhadap lini produk kendaraan dan layanan Mitsubishi Motors di Indonesia, khusunya Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara yang telah sukses melakukan trobosan berani di era new normal.

"Kesuksesan pelaksanaan event dan capaian MMKSI pada event IIMS Hybrid, menjadi semangat bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di keseluruhan proses kepemilikan kendaraan. Kami optimis segmen dan penjualan otomotif akan terus pulih bertumbuh dengan bergulirnya inisiatif, kontribusi dan trobosan positif dari berbagai kalangan,” ungkap Nakamura.

Selain angka pemesanan kendaraan, antusiasme masyarakat terhadap lini produk kendaraan Mitsubishi Motors juga terlihat dari tingginya minat test drive yang dilakukan pengunjung IIMS Hybrid 2021. Pada keseluruhan periode pameran tercatat 316 kali test drive dilakukan untuk varian New Pajero Sport Ultimate Dakar 4x2, New Pajero Sport Dakar 4x2 dan Xpander Ultimate.

Tidak hanya pencapaian dari sisi penjualan, Mitsubishi Motors juga memperoleh penghargaan dari ajang IIMS Hybrid 2021, yakni “Most Favorite 360 Booth” dan 'Most Tested Car Choice'.

Penghargaan dari OTOMOTIF Awards

Dalam periode IIMS Hybrid 2021, produk dan layanan Mitsubishi di Indonesia kembali menerima penghargaan dari OTOMOTIF Awards yang, yang diselenggarakan oleh Tabloid Otomotif- Kompas Gramedia.

Penghargaan sebagai The Best of Low MPV dianugerahkan kepada Mitsubishi Xpander, sementara Mitsubishi New Pajero Sport, meraih penghargaan sebagai 'The Best of SUV Diesel' disusul Mitsubishi Triton sebagai 'The Best of Double Cabin' versi Tabloid Otomotif. (S-4)