Suzuki Gelar Pameran Virtual Expo 2021

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama PT Suzuki Finance Indonesia (SFI) menyelenggarakan pameran khusus Suzuki yang dihelat secara online dalam Suzuki Finance Virtual Expo. Pameran virtual yang digelar hingga 30 April 2021

Melalui siaran resminya, Assistant to Sales 4W Departement Head SIS Sukma Dewi menjelaskan bahwa pameran virtual hasil kolaborasi dengan SFI ini disiapkan untuk memberikan banyak keuntungan bagi konsumen.

“Kami menawarkan berbagai promo menarik untuk konsumen Suzuki yang sedang mencari sepeda motor atau mobil unggulan dengan banyak keuntungan seperti potongan angsuran, diskon, hingga voucher belanja," ujar Sukma, Selasa (6/4).

Sukma menambahkan, acara ini juga memberikan kemudahan karena diadakan secara virtual sehingga konsumen tetap bisa membeli kendaraan dengan aman tanpa harus keluar rumah. Untuk menikmati acara ini, konsumen hanya perlu melakukan registrasi dan verifikasi pada formulir register yang ada pada website www.sfi.co.id/virtualexpo.

Di acara Suzuki Finance Virtual Expo, konsumen dapat melihat All New Ertiga, XL7, dan New Baleno dengan keunggulan fitur-fiturnya serta melihat tipe kendaran unggulan Suzuki lainnya. Selain itu ada banyak penawaran seperti potongan angsuran, tambahan diskon, voucher belanja, hingga hadiah lainnya pada weekend flash sale. Promo yang ditawarkan berlaku untuk kendaraan dengan NIK 2020 dan 2021, dengan maksimal tanggal transaksi hingga 10 Mei 2021 mendatang.

Suzuki Finance Virtual Expo menawarkan tiga kali potongan angsuran untuk kendaraan penumpang dan dua kali potongan untuk kendaraan komersial. Ada juga tambahan diskon hingga Rp4 juta serta voucher belanja senilai total Rp105.000.000. Selain itu, ada kuis menarik dengan total hadiah Rp12 juta yang diadakan di akun Instagram resmi Suzuki Finance (@suzukifinanceindonesia) setiap hari Jumat. (S-4)