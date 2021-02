Info Program Penjualan Suzuki Sepanjang Februari

MEMBELI mobil di awal tahun merupakan momen yang tepat karena umumnya akan banyak promo yang dihadirkan. Salah satunya adalah PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dengan beragam promo yang dihadirkan sepanjang Februari 2021.

Sejak 1 hingga 28 Februari 2021, Suzuki menawarkan program paket kredit spesial serta hadiah menarik tanpa diundi yang bisa didapatkan pelanggan di Jabodetabek.



Assistant to Sales 4W Departement Head SIS Sukma Dewi menjelaskan, Suzuki selalu memberikan banyak promo setiap bulannya sebagai bentuk apresiasi perusahaan untuk konsumen.

”Selama Februari ini, konsumen bisa mendapat hadiah langsung mulai dari smartphone terbaru, laptop, hingga logam mulia. Kami juga menyediakan beragam pilihan paket kredit yang semakin memberikan keuntungan untuk pelanggan dengan bunga 0%, DP rendah, serta tambahan cashback bagi yang melakukan tukar tambah melalui Auto Value,” jelas Sukma, Kamis (11/2).

Paket spesial yang ditawarkan sangat beragam untuk setiap pembelian mobil Suzuki. Untuk pembeli XL7 bisa mendapatkan iPhone terbaru dan memilih paket kredit dengan bunga 0%, DP 20 jutaan, Extra Cashback Rp4 juta untuk tukar tambah di Auto Value, dan gratis Suzuki Insurance selama 1 tahun.

Sedangkan untuk pembeli All New Ertiga, selain mendapatkan Macbook, konsumen dapat memilih paket kredit dengan DP dan cicilan ringan, Extra Cashback Rp3 juta untuk tukar tambah di Auto Value, atau gratis Suzuki Insurance selama 1 tahun.

Bagi konsumen yang membeli SX4 S-Cross pun bisa mendapatkan iPhone terbaru dengan pilihan bunga kredit 0% dan gratis Suzuki Insurance 1 tahun. Sedangkan untuk setiap pembelian New Baleno, Suzuki menawarkan hadiah iPhone terbaru serta pilihan bunga kredit 0%, Extra Cashback 4 juta untuk tukar tambah di Auto Value, atau gratis Suzuki Insurance 1 tahun.

Khusus konsumen New Ignis, Suzuki menyiapkan logam mulia, serta DP rendah dan bunga kredit 0%, atau gratis Suzuki Insurance 1 tahun.

“Kami harap beragam promo ini dapat memudahkan dan membantu pecinta Suzuki untuk memiliki kendaraan impiannya. Suzuki akan terus fokus dan berkomitmen untuk menghadirkan produk dan pelayanan yang berkualitas disertai promo-promo menarik,” tutup Sukma.