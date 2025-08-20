Indiana Pacers Perpanjang Kontrak Rick Carlisle

Pelatih Indiana Pacers Rick Carlisle(AFP/MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

KEPALA Pelatih Indiana Pacers Rick Carlisle menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi multitahun setelah membawa timnya mencapai Final NBA pertama dalam 25 tahun terakhir, sekaligus berpeluang mencetak 1.000 kemenangan di musim reguler.

Carlisle, yang merupakan pelatih tertua aktif di NBA dengan usianya menginjak 65 tahun, telah memimpin kebangkitan Pacers sejak kembali menangani tim pada 2021.

Di bawah arahannya, Pacers lolos ke final Wilayah Timur dalam dua musim terakhir dan akhirnya menembus Final NBA 2024 sebelum takluk dari Oklahoma City Thunder dalam tujuh gim.

Presiden operasi bola basket Pacers, Kevin Pritchard, menyebut Carlisle sebagai sosok penting di balik kesuksesan tim.

"Sejak kembali pada 2021, Pelatih Carlisle sangat berperan dalam kesuksesan kami," kata Pritchard dikutip dari ESPN.

Menurut catatan yang dikutip dari laman resmi NBA, Carlisle sebelumnya melatih Pacers pada periode 2003 hingga 2007 dan pernah menjadi asisten pelatih Larry Bird saat Pacers terakhir kali mencapai Final NBA 2000.

Ia juga dikenal sebagai pelatih yang sukses di Dallas Mavericks, termasuk membawa tim tersebut meraih gelar juara NBA pada 2011.

Selama karier kepelatihannya, Carlisle telah mencatatkan rekor 993 kemenangan dan 860 kekalahan di musim reguler. Jumlah ini menempatkannya sebagai pelatih aktif dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua setelah Doc Rivers (Milwaukee Bucks).

Ia juga menempati posisi ke-10 sepanjang masa dalam daftar kemenangan playoff dengan 86 kemenangan.

Di musim pertamanya kembali ke Pacers, Carlisle membuat langkah besar dengan menukar Domantas Sabonis ke Sacramento Kings demi mendapatkan Tyrese Haliburton.

Transaksi ini menjadi titik balik Pacers yang kembali lolos ke playoff dan mencapai final Wilayah Timur 2024, capaian yang terakhir diraih satu dekade lalu.

Musim lalu, Pacers menyingkirkan Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, dan New York Knicks dalam perjalanan menuju Final NBA. Namun, mereka harus kehilangan Haliburton karena cedera Achilles yang membuatnya dipastikan absen sepanjang musim depan. (Ant/Z-1)