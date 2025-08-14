Overhead Pass: Pengertian, Kapan Digunakan, dan Teknik Melakukannya

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
OVERHEAD pass adalah salah satu teknik dasar dalam bola basket yang penting untuk dikuasai. Teknik ini memungkinkan pemain untuk mengoper bola dengan cepat dan akurat, terutama dalam situasi tertentu. Artikel ini akan menjelaskan apa itu overhead pass, kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya, dan langkah-langkah untuk melakukannya dengan benar.
Overhead pass adalah teknik mengoper bola dengan menggunakan kedua tangan di atas kepala. Bola dilempar dengan gerakan tangan yang kuat dan terarah, sehingga bola melaju dengan cepat ke arah rekan setim. Teknik ini sering digunakan karena sulit dihalau oleh lawan, terutama jika lawan berada di posisi yang lebih rendah.
Berbeda dengan teknik operan lain seperti chest pass atau bounce pass, overhead pass memungkinkan bola dilempar dengan jarak yang lebih jauh dan lintasan yang lebih tinggi. Ini membuatnya sangat efektif dalam situasi tertentu di lapangan.
Overhead pass biasanya digunakan dalam situasi berikut:
Dengan memahami kapan harus menggunakan overhead pass, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik selama pertandingan.
Untuk melakukan overhead pass dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut:
Latihan rutin akan membantu Anda menguasai teknik ini. Pastikan untuk berlatih dengan rekan setim agar operan Anda semakin akurat dan terarah.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kemampuan overhead pass Anda:
Overhead pass adalah teknik penting dalam bola basket yang membantu pemain mengoper bola dengan cepat dan akurat dalam berbagai situasi. Dengan memahami pengertian, waktu penggunaan, dan cara melakukannya dengan tepat, Anda dapat meningkatkan permainan Anda di lapangan. Latihan yang konsisten dan pemahaman strategi akan membuat Anda semakin mahir menggunakan teknik ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved