Sumbang Medali di SEA Games, Aqsa dan Aero Diapresiasi Golf House dan Srixon

KESUKSESAN atlet jetski Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswar menyumbang medali emas di SEA Games 2023 lalu kembali mendapat apresiasi. Mereka mendapat penghargaan dari token of appreciation dari Dunlop Srixon Sports Asia.

“Senang sekali bisa diapresiasi oleh Golf House atas prestasi yang saya raih di SEA Games 2023 kemarin. Berbeda dengan jetski yang sudah saya tekuni sejak kecil, golf bisa dibilang hobi olahraga baru untuk saya. Saya baru pertama kali break 90 minggu lalu,” ujar Aero dalam acara peluncuran stik golf terbaru Srixon, The All New ZX Mk II Irons dan ZX MK II Woods, Rabu (31/5) di Imperial Golf Klub, Karawaci.

Aero sendiri menyumbang medali emas dari nomor Endurance Runaboat Open. Sedangkan Aqsa menyumbang perunggu di nomor yang sama.

“Srixon event yang kami gelar kali ini adalah untuk memperkenalkan Srixon Club terbaru yaitu MKII series, sekaligus untuk merayakan kemenangan Brook Koepka di PGA Championship Major Tournament minggu lalu dengan menggunakan MKII series Driver & Irons. Saya sangat mendorong para golfer Indonesia untuk mencoba keunggulan dari Srixon MKII series ini, yang pastinya jauh lebih mudah digunakan dengan memberikan hasil yang lebih maksimal dari Srixon club sebelumnya,” ujar Brand GM MAP Active, Tinneke Agustina.

Sebagai penyedia peralatan golf berkualitas tur dan inovasi, Srixon mengumumkan peluncuran sederetan iron baru ZX Mk II. Mereka menawarkan performa terbaik dan perasaan luar biasa, iron permainan yang cepat dan murni dengan ZX Mk II Irons terbaru. Karakteristik desain baru eksklusif untuk ZX7 Mk II Irons, PureFrame meningkatkan perasaan dengan mengurangi getaran yang tidak diinginkan.

Sementara ZX Mk II Woods terbaru memberikan performa tingkat tur dan transfer energi revolusioner ke tee box yang dapat mendukung daya lambung lebih jauh. ZX Mk II Woods yang baru juga memberikan lebih banyak kekuatan pada saat terjadi benturan, dengan desain Rebound Frame yang lebih kuat dengan dual flex zones memberikan transfer energi yang mulus dari wajah kepala klub melalui bola golf.

Srixon juga boleh berbangga karena Brooks Koepka, pro player asal Amerika Serikat, memenangkan gelar major kelima dan kejuaraan PGA ke-3 dengan menggunakan produk Srixon/Cleveland Golf, pekan lalu. Koepka menempati peringkat kedua dalam SG: Tee to Green dan peringkat pertama secara keseluruhan dalam SG: Total. Dikutip dari wawancara pasca putaran, Koepka menyatakan rasa bahagia atas pencapaiannya tersebut.

"Saya tidak memiliki daftar orang yang telah memenangkan lima kali, tetapi berada di antara kelompok nama-nama itu sungguh luar biasa, dan merupakan hal tak pernah bisa saya impikan sejak saya kecil. Ini adalah hal terkeren!,” ujarnya.

Koepka telah menandatangani kontrak dengan Srixon/Cleveland Golf pada tahun 2021, dan saat ini memiliki 11 klub Srixon/Cleveland golf dan menggunakan bola golf Z-Star Diamond. (RO/A-1)