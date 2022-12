Penghargaan NBA MVP Berganti Nama Jadi Michael Jordan Trophy

KOMISARIS NBA Adam Silver mengumumkan pihaknya mengganti nama sejumlah penghargaan untuk pemain terbaik NBA, termasuk di antaranya penghargaan NBA Most Valuable Player (MVP) yang berganti nama menjadi Michael Jordan Trophy.

Tidak hanya penghargaan NBA MVP yang berganti nama, lima penghargaan lain juga diubah di antaranya NBA Clutch Player of the Year menjadi The Jerry West Trophy, NBA Defensive Player of the Year menjadi The Hakeem Olajuwon Trophy dan NBA Rookie of the Year menjadi The Wilt Chamberlain Trophy.

Selanjutnya ada penghargaan NBA Sixth Man of the Year yang berubah nama menjadi The John Havlicek Trophy serta penghargaan NBA Most Improved Player of the Year berganti nama menjadi The George Mikan Trophy.

Silver menyebut, penggunaan nama legenda NBA dalam penghargaan tersebut dilakukan sebagai bentuk pernghormatan kepada para legenda NBA. Dia menilai, keenam legenda tersebut telah menjadi simbol dari masing-masing penghargaan itu.

"Koleksi trofi baru kami merayakan beberapa pemain terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah NBA," Silver dalam keterangan resmi NBA, Selasa (14/12).

"Saat kami memberikan penghargaan kepada para pemain top liga setiap musim, kami juga ingin memberikan penghormatan kepada para legenda yang mewujudkan penghargaan bergengsi ini," imbuhnya.

Baca juga:Stephen Curry, MVP Final NBA

Selain pergantian nama, kelima penghargaan itu juga mengalami perubahan desain. Untuk desain baru melambangkan perjalanan pemain NBA untuk memenangkan penghargaan tersebut.

Pada Michael Jordan Trophy misalnya, trofi berbahan perunggu itu menampilkan pemain yang keluar dari batu untuk meraih bola basket berbentuk kristal. Mengartikan kerja keras dari sang penerima penghargaan sepanjang perjalanan satu musim di NBA.

Mewakili para legenda lainnya, Hakeem Abdul Olajuwon mengucapkan terima kasih kepada NBA atas terobosan ini. Dia merasa terhormat dapat menjadi simbol pemain dengan pertahanan terbaik di NBA.

"Saya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk merayakan pemain bertahan terbaik liga setiap tahunnya," kata Olajuwon.

"Tim bola basket yang hebat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk bertahan, dengan setiap tim hebat dihubungkan oleh jangkar pertahanan elit," tukasnya. (NBA/OL-5)