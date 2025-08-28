USU Cari Rektor Periode 2026-2031, Tahap Penjaringan Dimulai 28 Agustus 2025

Kantor Layanan Informasi Publik USU(MI/Yoseph Pencawan)

UNIVERSITAS Sumatra Utara, atau USU, mulai mencari pemimpin mereka untuk periode 2026–2031. Tahap penjaringan calon rektor dijadwalkan panitia pada 28 Agustus hingga 24 September 2025.

Ketua Panitia Penjaringan dan Pemilihan Calon Rektor USU periode 2026-2031, Prof. Dr. Tamrin, M.Sc, mengatakan, masa jabatan Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si akan berakhir pada 28 Januari 2026. Karena itu, pemilihan rektor wajib digelar paling lambat lima bulan sebelum masa jabatan berakhir, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 29 Ayat (4).

Baca juga : USU Kukuhkan Enam Guru Besar

"Majelis Wali Amanat (MWA) USU sudah membentuk Panitia Penjaringan dan Pemilihan Calon Rektor periode 2026-2031 pada 19 Agustus 2025. Penetapan dilakukan dengan Surat Keputusan MWA USU Nomor 7/UN5.1.MWA/SK/TP.00.00/2025," ungkapnya, Kamis (28/8).

Dengan jadwal dan persyaratan yang sudah mereka tentukan, panitia membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Rektor USU periode 2026-2031. Proses pemilihan berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu penjaringan, penyaringan dan pemilihan.

Tahap penjaringan digelar pada 28 Agustus hingga 24 September 2025. Meliputi pendaftaran, pengembalian formulir, seleksi administrasi, pengumuman calon serta audisi.

Baca juga : Kiprah Begawan Perkebunan Indonesia Soedjai Kartasasmita

Dalam audisi, calon rektor wajib memaparkan rekam jejak, prestasi dan rencana program. Visi kepemimpinan, terobosan serta strategi pengembangan USU juga dipaparkan.

Audisi akan dihadiri oleh seluruh anggota Senat Akademik yang berperan dalam tahap penyaringan. Akan hadir pula berbagai unsur lain, seperti MWA, DGB, Rektorat, Dekanat, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Badan dan Ketua Departemen.

Kemudian Ketua Program Studi, Kepala Biro, tokoh masyarakat, mahasiswa, alumni dan unsur lain yang ditetapkan panitia. Adapun tahap penyaringan dijadwalkan pada 25 September 2025 oleh Senat Akademik USU.

112 ANGGOTA

Sebanyak 112 anggota akan memberikan suara untuk memilih tiga calon rektor yang akan diserahkan kepada MWA. Sedangkan tahap pemilihan akan digelar MWA pada 2 Oktober 2025. "Rektor periode 2026-2031 akan dipilih dan ditetapkan pada forum itu," imbuh Thamrin.

Panitia, kata dia, berharap proses ini dapat memunculkan Rektor USU yang memenuhi semua persyaratan serta memiliki kemampuan komprehensif. Yakni mampu menjawab semua tantangan untuk mewujudkan USU sebagai Kampus Berdampak.

Sekaligus mampu menghimpun dana dari potensi yang dimiliki USU dan meningkatkan kualitas atau posisi USU di tingkat nasional maupun global.

Menurut dia, informasi dan berkas pendaftaran tersedia di laman https://mwa.usu.ac.id/pilrek. Dokumen dapat diunggah secara daring atau diserahkan langsung ke Sekretariat Majelis Wali Amanat USU di Kampus USU, Medan.

Adapun panitia penjaringan dan pemilihan terdiri dari 11 orang perwakilan MWA, Senat Akademik, Dewan Guru Besar dan Rektorat.

Mereka adalah Prof. Dr. Tamrin, M.Sc, Fadhullah, S.E, M.M, Dr. Husni Thamrin, S.Sos, MSP, Ir. Indra Chahaya S, M.Si, Boy Laksamana, SH, M.Hum serta Mhd. Pujiono, SS, M.Hum, Ph.D, Dr.

Kemudian Muhammad Anggia Muchtar, S.T, MM.IT, Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D, Prof. Dr. Ameta Primasari, drg., MDSc, M.Kes, Sp.MM, Prof. Dr. Apri Heri Iswanto, S.Hut, M.Si serta Prof. Dr. Ir. Luhut Sihombing, MP. (E-2)