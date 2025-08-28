28 Mahasiswa USK Lolos ke MTQMN Banjarmasin

Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Marwan.(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)



SEDIKITNYA 28 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil lolos ke event Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional (MTQMN) XVIII 2025. Para mahasiswa kampus terbesar di Bumi Serambi Mekkah itu akan bersaing dengan para qari mahasiswa se-Nusantara yang berlangsung pada 6 hingga 9 Oktober mendatang di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Ibukota Provinsi Kalimatan Selatan (Kalsel).

Jadwal tersebut sesuai Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3131/B2/DT.01.01/2025 25 Agustus 2025, yang diperoleh Media Indonesia dari manajemen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Kamis (28/8).

Tahun ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyelenggarakan MTQMN XVIII termasuk di antara kompetisi terbesar mahasiswa Indonesia di bidang seni dan keilmuan Alquran. Ini menjadi wadah strategis untuk mendukung pengembangan prestasi mahasiswa, memperkuat implementasi program Kampus Berdampak.

Lalu menumbuhkan karakter Qurani yang menjadi fondasi penting generasi bangsa. Sebelumnya proses seleksi telah dilakukan melalui tahapan Pra Nasional. Tujuannya menjaring qari, qariah atau peserta terbaik dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Bedasarkan hasil seleksi nasional USK mendominasi kelulusan untuk bersaing di tingkat nasional di Ibukota Kalimantan Selatan itu. Mereka berhasil lolos 13 cabang dari 23 yang diperlombakan pada tingkat nasional di Banjarmasin nanti meskipun masih ada 3 cabang lain menunggu masa pendaftaran dan pengumuman resmi. Ini merupakan pencapaian awal luar biasa. Apalagi mahasiswa USK mampu bersaing dengan ratusan peserta lain dari seluruh tanah air.

Rektor USK, Profesor Marwan, melalui Media Indonesia, memuji kesungguhan dan prestasi yang dicapai para mahasiswa kontingen kampus jantung hati masyarakat Aceh tersebut.

“28 mahasiswa USK yang lolos menjadi kafilah bersaing di MTQ Mahasiswa Nasional adalah kebanggaan kita semua. Ini membuktikan pembinaan Qurani di USK berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata. Saya berharap tidak sekedar membawa nama baik universitas. Tetapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus mencintai Alquran" tutur Rektor Marwan penuh semangat.

Doktor lulusan Birmingham University, Inggris itu juga mengatakan, MTQ Mahasiswa Nasional bukan hanya sebuah kompetisi melainkan juga ruang silaturahim intelektual dan spiritual antar mahasiswa dari seluruh Indonesia.

"Kehadiran mahasiswa membawa atribut USK di ajang ini akan semakin meneguhkan peran Aceh sebagai daerah yang dikenal dengan tradisi Qurani lebih kuat. Lalu memperkuat citra USK sebagai universitas yang melahirkan generasi risalah Qur’ani berdaya saing tinggi" sebut Marwan.

KERJA KERAS BERSAMA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan, Mustanir, bersyukur bahwa pencapaian ini bukan semata hasil dari bakat mahasiswa, melainkan juga kerja keras bersama antara mahasiswa, pembina, mentor dan dukungan penuh dari universitas.

“USK terus berkomitmen memberi ruang bagi mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk seni dan keilmuan Alqur’an. Prestasi ini adalah hasil kolaborasi antara mahasiswa, pembina, mentor dan universitas. Kami yakin USK mampu memberikan penampilan terbaik di ajang nasional mendatang,” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai modal kuat dari hasil seleksi Pra Nasional, kontingen USK optimistis mampu meraih prestasi gemilang di panggung MTQMN XVIII 2025 dan mengharumkan nama universitas di tingkat nasional. Lebih dari itu, USK menargetkan momentum ini sebagai bagian dari pembentukan ekosistem kampus yang berkarakter Qurani, profesional, dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Sekarang tim yang sudah lolos akan terus melakukan persiapan dan latihan di bawah bimbingan para mentor dan pembina" tambah Mustanir, yang juga Imam Besar Masjid Jami USK Kampus Darussalam, Banda Aceh. (E-2)