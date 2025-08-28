Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Serapan Gabah dan Beras di Bulog Subang Lampaui Target.

Reza Sunarya
28/8/2025 13:58
Serapan Gabah dan Beras di Bulog Subang Lampaui Target.
Beras di Gudang Bulog Kabupaten Purwakarta yang siap disalurkan.(MI/Reza Sunarya)

PERUM Bulog Kantor Cabang  Subang, Jawa Barat terus berupaya untuk melakukan pengadaan beras/gabah yang mencapai 93.558 ton untuk gabah dan 3.670 ton untuk beras. 

Kepala Bulog Subang, Djoko Purnomo, menyebutkan  pihaknya ditargetkan menyerap gabah dari petani atau melalui mitra Bulog sebesar 93.558 ton. Sedangkan untuk beras ditargetkan 4.670 ton. 

Djoko menegaskan hingga akhir Juli 2025, dari yang ditargetkan oleh pemerintah tersebut, Perum Bulog Subang telah memenuhi target, bahkan melebihi capaian. Adapun realisasinya, untuk serapan gabah mencapai
107.693 ton, sedangkan beras 4.421 ton. "Untuk penyerapan secara keseluruhan kantor cabang Subang telah melebihi dari yang ditargetkan," kata Djoko, Kamis (28/8).

Dijelaskan Djoko, dengan demikian untuk stok beras di Kabupaten Subang, cukup aman hingga dua tahun ke depan, dengan harga sesuai pemerintah di angka 6.500 per kilogram.

"Dari stok tersebut bisa memenuhi kebutuhan hingga dua tahun ke depan, selain untuk kebutuhan beras bagi warga Kabupaten Subang, Bulog juga siap menyuplai kebutuhan beras untuk daerah lain salah satunya untuk disuplai ke Kabupaten Purwakarta," ujarnya. (E-2).

 



Editor : Heryadi
