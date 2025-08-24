Pemkab Tanah Datar Optimalisasi Pajak Daerah

(MI/Yose Hendra)

Guna optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya strategis dan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah agar menjadi sumber pendanaan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan, serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Bupati Eka Putra audiensi dengan Pengusaha Restaurant dan Rumah Makan, Sabtu (23/8) di Gedung Indo Jolito Batusangkar.

Sebagai upaya peningkatan pajak, strateginya meliputi pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi), perluasan basis penerimaan melalui identifikasi wajib pajak potensial, penyesuaian regulasi seperti restrukturisasi tarif dan pengenalan opsen, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan di daerah.

“Dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat,” ucapnya.

Dikatakan Bupati Eka Putra, penerimaan pajak daerah yang lebih besar dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Datar.

Ia juga berharap, OPD terkait melakukan penataan kembali jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta menyesuaikan besaran tarif pajak daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

“Kita pemerintah daerah adalah bagian marketing dari usaha bapak dan ibuk. Dari itu, mari bersinergi dan berkolaborasi yang baik untuk kemajuan pembangunan di Tanah Datar yang kita cintai ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra juga minta restauran dan rumah makan ada daftar harga, menyediakan toilet yang bersih dan harga tidak dinaikkan seenaknya.

Selain itu, Bupati juga berharap adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara pengusaha rumah makan dan restaurant dengan Pemerintah Daerah.

Salah seorang owner rumah makan sawah 9 Hendri Z menyampaikan, selama ini sudah membayar pajak namun belum menerapkan pajak dari konsumen, tetapi pajak tersebut diambil dari hasil penjualan restaurant atau rumah makan miliknya.

Sementara, Juneidi dari perwakilan Ekopark Tankayo menyampaikan jika selama ini taat membayar pajak, namun meminta untuk penyesuaian tarif pajak. (H-1)