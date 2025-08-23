Headline
Rayakan Mooncake Festival 2025 dengan Mooncake Premium

Naufal Zuhdi
23/8/2025 12:45
Rayakan Mooncake Festival 2025 dengan Mooncake Premium
The Westin Surabaya kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025.(Dok.Istimewa)

MENYAMBUT momen istimewa Mid-Autumn Festival 2025 serta bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, Magnolia Restaurant, The Westin Surabaya kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025 atau kue bulan untuk menyambut Mid-Autumn Festival 2025 yang jatuh pada 6 Oktober 2025.

Perayaan yang dirayakan pada tanggal 15 bulan ke-8 kalender lunar ini bukan hanya sekedar tradisi, melainkan perayaan yang melambangkan persatuan dalam keberagaman,  kebersamaan, rasa syukur, dan tradisi keluarga yang terus terjaga lintas generasi.

Tahun ini, Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya hadir dalam bentuk tas jinjing geometris yang stylish. Dikemas dengan perpaduan warna pastel, hijau, dan merah, tas jinjing edisi terbatas ini dapat digunakan sebagai tas tangan, tas bahu, atau clutch.

Sejalan dengan komitmen The Westin Surabaya sebagai Wellness Hotel, koleksi hampers Mooncake Festival 2025 ini juga menghadirkan varian rendah gula seperti White Lotus dan Red Bean, ideal bagi siapa pun yang ingin menikmati kue bulan sambil tetap menjaga kesehatan. Selain itu, tersedia pula pilihan rasa autentik yang kaya aroma seperti Pandan dan Green Tea. Bagi para penikmat rasa yang lebih unik, varian seperti Yam Taro Lotus dan Black Sesame menawarkan cita rasa baru namun tetap menghormati warisan tradisi.

"Tahun ini, The Westin Surabaya dengan bangga mempersembahkan koleksi hampers mooncake untuk merayakan Mid-Autumn Festival 2025, memadukan warna-warna ceria yang tetap memancarkan kesan elegan dan mewah. Tas jinjing geometris yang stylish ini hadir dalam pilihan warna pastel, hijau, dan merah, dengan desain multifungsi yang dapat digunakan sebagai tas tangan, tas bahu, maupun clutch," ujar Assistant Director of Food & Beverage The Westin Surabaya, Faisol Amin dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (23/8).

Hampers Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya ditawarkan mulai dari IDR 728.000++, berisi empat mooncake premium, tas jinjing geometris, dan kartu ucapan eksklusif. Dengan desain unik serta pilihan rasa yang beragam, hampers mooncake ini menjadi pilihan hadiah Mid-Autumn Festival 2025 yang cocok untuk keluarga, sahabat, maupun rekan bisnis di Surabaya dan sekitarnya. (E-2)

 



Editor : Heryadi
