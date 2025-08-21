Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Destinasi Pusat Perbelanjaan Baru Resmi Hadir di Bali

Naufal Zuhdi
21/8/2025 22:44
Destinasi Pusat Perbelanjaan Baru Resmi Hadir di Bali
Ilustrasi(Dok Lotte)

PT LOTTE Shopping Indonesia dengan bangga mengumumkan Grand Relaunch LOTTE Mart Wholesale Bali dengan konsep baru yang lebih modern, lengkap, dan sesuai dengan tren gaya hidup masa kini. Berlokasi strategis di jalur utama Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan, gerai ini dirancang untuk menjadi destinasi belanja dan kuliner paling lengkap di Bali, melayani masyarakat lokal, komunitas internasional di Bali, wisatawan domestik maupun mancanegara, serta pelaku usaha seperti pedagang kelontongan, hotel, restoran, katering, kafe, dan lainnya.  

Mengusung tagline Bali’s No.1 Shopping Destination, Great Value, Most Complete, One Stop to Shop, Eat & Chill, LOTTE Mart Wholesale Bali menghadirkan pengalaman terpadu berbelanja, bersantap, dan bersantai dengan berbagai keunggulan, di antaranya pilihan produk terlengkap dan terjangkau, pengalaman kuliner dunia, layanan untuk pelanggan profesional, dan akses yang mudah.

“Bali adalah pusat pariwisata internasional dengan basis pelanggan yang sangat beragam. Relaunch LOTTE Mart Wholesale Bali merupakan langkah strategis untuk menghadirkan destinasi belanja dan kuliner terpadu yang menggabungkan nilai terbaik, pilihan produk terlengkap, dan kenyamanan dalam satu lokasi. Tujuan kami adalah memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, mulai dari masyarakat lokal, komunitas internasional di Bali, wisatawan domestik maupun mancanegara, hingga pelaku usaha seperti pedagang kelontongan, hotel, restoran, katering, dan kafe. Relaunch ini juga menandai peningkatan penting bagi bisnis grosir kami, karena kami akan secara proaktif menjangkau pelanggan profesional melalui tenaga penjualan khusus, layanan pengiriman, fasilitas bayar nanti, dan sistem pemesanan ulang yang mudah," ucap President Director PT. LOTTE Shopping Indonesia, Kim Tae Hoon, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (21/8).

Sebagai bagian dari Grand Relaunch, LOTTE Mart Wholesale Bali juga menghadirkan keuntungan eksklusif bagi para member. Pelanggan dapat menikmati berbagai manfaat, mulai dari hemat hingga Rp1.000.000, hadiah langsung bagi member baru berupa produk gratis atau Exclusive Cooler Bag, kesempatan memperoleh point belanja lebih besar, serta penawaran harga spesial untuk berbagai produk favorit. (E-4)



Editor : Putri yuliani
