Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Gelar Festival Antikorupsi 2025

Djoko Sardjono
21/8/2025 18:00
Ratusan anak TK dan SD mengikuti lomba mewarnai yang digelar oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.(MI/Djoko Sardjono)

INSPEKTORAT Daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan Festival Antikorupsi 2025 di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Kamis (21/8).

Festival antikorupsi dimeriahkan dengan lomba mewarnai tingkat TK dan SD, serta lomba orasi SMP/SMA, vokal grup, dan band tingkat SMP/sederajat di Klaten.

Sekretaris Inspektorat Daerah, Rabiman, mengatakan festival antikorupsi ini merupakan rangkaian kegiatan pariwara antikorupsi Kabupaten Klaten 2025.

Kegiatan lomba dengan tema antikorupsi tersebut, diikuti ratusan siswa TK, SD/sederajat, dan SMP/sederajat dari seluruh institusi pendidikan di Kabupaten Klaten.

“Jadi, kegiatan lomba bertema antikorupsi ini merupakan salah satu langkah dan upaya Pemkab Klaten dalam menyuarakan antikorupsi sejak dini,” jelasnya.

Dalam festival antikorupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten memberikan informasi dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan pencegahannya.

“Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan semangat antikorupsi di masyarakat, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Klaten yang bersih dari korupsi,” ujar Rabiman. (E-2)

 

 



