Event Budaya Kelurahan Batuplat Semarakkan Kota Kupang

Pembukaan Even Budaya diLapangan Batuplat, Kota Kupang, NTT, Rabu (20/8/2025) hingga Kamis (21/8/2025).(Dok Humas Kota Kupang)

KELURAHAN Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggelar event budaya yang meriah di Lapangan Batuplat mulai Rabu (20/8) hingga Kamis (21/8).

Kegiatan dibuka Penjabat Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Flobamorata kepada masyarakat, serta mengembangkan UMKM lokal.

Dalam sambutannya Ignasius mengapresiasi Kelurahan Batuplat yang selama tujuh tahun berturut-turut masuk nominasi juara lomba kebersihan tingkat Kota Kupang. Bahkan Kelurahan Batuplat pernah meraih tiga kali juara 1.

Tahun ini, Kelurahan Batuplat berhasil meraih juara II dalam lomba kebersihan yang menerima hadiah berupa uang tunai senilai Rp30 juta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, ditambah Rp25 juta dari Komunitas Beta Bersih.

Selain itu, sebagai Juara II, Kelurahan Batuplat berhak mendapat dana stimulan senilai Rp600 juta dalam bentuk program yang diatur linear dengan hasil musrenbang.

Pembukaan acara dimeriahkan dengan tarian Foti khas Rote yang dibawakan oleh seorang anak sekaligus menyambut kedatangan Pj. Sekda dan rombongan.

Ignasius juga mengapresiasi kekompakan warga dan mengingatkan tentang pentingnya kewaspadaan terhadap rabies. Ignas mengimbau jika ada warga yang terkena gigit anjing agar segera melapor ke puskesmas atau puskesmas pembantu setempat.

Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Anggota DPRD Kota Kupang, Esy M. Bire, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, Camat Alak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kelurahan Batuplat.

Ketua Panitia Even Budaya, Alex Latumetan, mengatakan event ini digelar untuk menjaga budaya Flobamorata di tengah gempuran budaya asing.

Rangkaian acara yang berlangsung selama dua hari meliputi berbagai kegiatan menarik, seperti lomba tarik tambang, estafet kelereng, lomba mewarnai untuk anak-anak.



Selain aspek budaya, Kelurahan Batuplat juga menunjukkan prestasinya dalam bidang kebersihan, dengan meraih juara II lomba kebersihan tingkat Kota Kupang dan menerima hadiah serta dana stimulan untuk program pembangunan.



Lurah Batuplat, Jerimod Oktavianus, menekankan bahwa prestasi yang diraih berkat dukungan seluruh elemen masyarakat, dan berharap kerja sama ini dapat terus dipertahankan.

Even Budaya ini diharapkan menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, melestarikan budaya, dan memajukan UMKM di kelurahan tersebut. (PO/E-4)