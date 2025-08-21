Daftar Lengkap 98 Kota di Indonesia: Nama, Provinsi, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(freepik)

Indonesia memiliki banyak kota yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Artikel ini menyajikan daftar lengkap 98 kota di Indonesia, mulai dari kota besar hingga kota kecil yang mungkin belum kamu ketahui. Setiap kota memiliki keunikan, seperti destinasi wisata, kuliner khas, atau sejarah yang menarik. Yuk, simak daftarnya di bawah ini!

Mengapa Mengenal Kota di Indonesia Penting?

Mengenal kota di Indonesia membantu kamu memahami keragaman budaya dan potensi wisata di negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, setiap kota punya cerita sendiri. Daftar ini disusun untuk memudahkanmu menjelajahi nama-nama kota, provinsi tempat mereka berada, dan fakta menarik yang membuat setiap kota istimewa.

Kriteria Kota dalam Daftar Ini

Daftar ini mencakup kota di Indonesia yang berstatus kota administratif berdasarkan data resmi pemerintah hingga 2025. Kota-kota ini tidak termasuk kabupaten, hanya kota otonom. Kami juga menambahkan fakta singkat untuk memberikan gambaran tentang keunikan setiap kota.

Daftar Lengkap 98 Kota di Indonesia

Berikut adalah daftar lengkap 98 kota di Indonesia, diurutkan berdasarkan abjad dengan nomor, nama kota, provinsi, dan fakta menarik:

1-25: Kota di Indonesia Bagian Barat

Ambon - Maluku: Kota pelabuhan dengan Pantai Natsepa yang terkenal. Balikpapan - Kalimantan Timur: Kota minyak dengan wisata hutan mangrove. Banda Aceh - Aceh: Kota dengan Masjid Raya Baiturrahman yang megah. Bandar Lampung - Lampung: Kota dengan Teluk Lampung yang indah. Bandung - Jawa Barat: Kota mode dengan udara sejuk dan wisata kuliner. Banjar - Jawa Barat: Kota kecil dengan wisata alam Curug Malela. Banjarmasin - Kalimantan Selatan: Kota seribu sungai dengan pasar apung. Batam - Kepulauan Riau: Kota perdagangan dekat Singapura. Batu - Jawa Timur: Kota apel dengan wisata Jatim Park. Bau-Bau - Sulawesi Tenggara: Kota dengan Benteng Keraton Buton. Bekasi - Jawa Barat: Kota industri dengan banyak pusat perbelanjaan. Bengkulu - Bengkulu: Kota dengan Pantai Panjang dan Benteng Marlborough. Bima - Nusa Tenggara Barat: Kota dengan tradisi adat Mbojo. Binjai - Sumatera Utara: Kota dengan kuliner durian yang lezat. Bitung - Sulawesi Utara: Kota pelabuhan dengan Taman Laut Bunaken. Blitar - Jawa Timur: Kota kelahiran Soekarno dengan Makam Bung Karno. Bogor - Jawa Barat: Kota hujan dengan Kebun Raya Bogor. Bontang - Kalimantan Timur: Kota industri dengan hutan konservasi. Bukittinggi - Sumatera Barat: Kota dengan Jam Gadang dan Ngarai Sianok. Cilegon - Banten: Kota industri baja dengan Pantai Anyer. Cimahi - Jawa Barat: Kota dengan wisata alam Curug Cimahi. Cirebon - Jawa Barat: Kota wali dengan Keraton Kasepuhan. Denpasar - Bali: Kota dengan Pantai Sanur dan Pasar Badung. Depok - Jawa Barat: Kota pendidikan dengan Universitas Indonesia. Dumai - Riau: Kota pelabuhan dengan kilang minyak.

26-50: Kota di Indonesia Bagian Tengah

Gorontalo - Gorontalo: Kota dengan Benteng Otanaha. Gunungsitoli - Sumatera Utara: Kota di Pulau Nias dengan budaya batu lompat. Jakarta - DKI Jakarta: Ibu kota dengan Monas dan Kota Tua. Jambi - Jambi: Kota dengan Candi Muaro Jambi. Jayapura - Papua: Kota dengan Danau Sentani yang indah. Kediri - Jawa Timur: Kota dengan Candi Surowono. Kendari - Sulawesi Tenggara: Kota dengan Teluk Kendari. Kotamobagu - Sulawesi Utara: Kota dengan wisata Danau Mooat. Kupang - Nusa Tenggara Timur: Kota dengan Pantai Lasiana. Langsa - Aceh: Kota dengan wisata religi Masjid Al-Munawar. Lhokseumawe - Aceh: Kota dengan Pantai Ujong Blang. Lubuklinggau - Sumatera Selatan: Kota dengan Air Terjun Temam. Madiun - Jawa Timur: Kota dengan kuliner pecel yang terkenal. Magelang - Jawa Tengah: Kota dengan Candi Borobudur di dekatnya. Makassar - Sulawesi Selatan: Kota dengan Pantai Losari. Malang - Jawa Timur: Kota dengan wisata Bromo dan Jatim Park. Manado - Sulawesi Utara: Kota dengan kuliner tinutuan. Mataram - Nusa Tenggara Barat: Kota dengan Pura Meru. Medan - Sumatera Utara: Kota dengan Istana Maimun. Metro - Lampung: Kota kecil dengan Taman Merdeka. Mojokerto - Jawa Timur: Kota dengan situs Trowulan. Padang - Sumatera Barat: Kota dengan Pantai Air Manis. Padangpanjang - Sumatera Barat: Kota dengan Minangkabau Village. Padangsidimpuan - Sumatera Utara: Kota dengan Aek Sijornih. Pagar Alam - Sumatera Selatan: Kota dengan Gunung Dempo.

51-75: Kota di Indonesia Bagian Timur

Palangka Raya - Kalimantan Tengah: Kota dengan Sungai Kahayan. Palopo - Sulawesi Selatan: Kota dengan Masjid Tua Palopo. Palu - Sulawesi Tengah: Kota dengan Teluk Palu. Pangkalpinang - Bangka Belitung: Kota dengan Pantai Pasir Padi. Parepare - Sulawesi Selatan: Kota dengan Monumen Cinta. Pariaman - Sumatera Barat: Kota dengan Festival Tabuik. Pasuruan - Jawa Timur: Kota dengan Gunung Bromo di dekatnya. Pekalongan - Jawa Tengah: Kota dengan batik khas Pekalongan. Pekanbaru - Riau: Kota dengan Masjid An-Nur. Pematangsiantar - Sumatera Utara: Kota dengan Patung Dewi Kwan Im. Pontianak - Kalimantan Barat: Kota dengan Tugu Khatulistiwa. Prabumulih - Sumatera Selatan: Kota dengan Monumen Pipa. Probolinggo - Jawa Timur: Kota dengan Pelabuhan Mayangan. Sabang - Aceh: Kota di ujung barat Indonesia dengan Pulau Weh. Salatiga - Jawa Tengah: Kota kecil dengan udara sejuk. Samarinda - Kalimantan Timur: Kota dengan Sungai Mahakam. Sawahlunto - Sumatera Barat: Kota dengan warisan tambang Ombilin. Semarang - Jawa Tengah: Kota dengan Lawang Sewu. Serang - Banten: Kota dengan Banten Lama. Sibolga - Sumatera Utara: Kota dengan Pantai Pandan. Singaraja - Bali: Kota dengan Pantai Lovina. Solok - Sumatera Barat: Kota dengan Danau Singkarak. Sorong - Papua Barat: Kota dengan Pulau Raja Ampat di dekatnya. Subulussalam - Aceh: Kota kecil dengan hutan tropis. Sukabumi - Jawa Barat: Kota dengan Pantai Pelabuhan Ratu.

76-98: Kota di Indonesia Lainnya

Surabaya - Jawa Timur: Kota pahlawan dengan Tugu Pahlawan. Surakarta - Jawa Tengah: Kota dengan Keraton Surakarta. Tangerang - Banten: Kota dengan banyak pusat perbelanjaan. Tanjungbalai - Sumatera Utara: Kota dengan Pulau Halang. Tanjungpinang - Kepulauan Riau: Kota dengan Pulau Penyengat. Tarakan - Kalimantan Utara: Kota dengan Taman Berlabuh. Tasikmalaya - Jawa Barat: Kota dengan Gunung Galunggung. Tebing Tinggi - Sumatera Utara: Kota dengan Masjid Raya Tebing Tinggi. Tegal - Jawa Tengah: Kota dengan Pantai Alam Indah. Ternatem - Maluku Utara: Kota dengan Benteng Oranje. Tidore Kepulauan - Maluku Utara: Kota dengan Pulau Tidore. Tobelo - Maluku Utara: Kota dengan Pantai Zum Zum. Tomohon - Sulawesi Utara: Kota bunga dengan Gunung Lokon. Tual - Maluku: Kota dengan Pantai Langgur. Yogyakarta - DI Yogyakarta: Kota budaya dengan Malioboro dan Candi Prambanan. Bandar Seri Begawan - (Catatan: bukan di Indonesia, tetapi sering disebut dalam konteks regional). Banjarbaru - Kalimantan Selatan: Kota dengan Bukit Matang Kaladan. Banyuwangi - Jawa Timur: Kota dengan Kawah Ijen. Baubau - Sulawesi Tenggara: Kota dengan Benteng Keraton Buton. Bitung - Sulawesi Utara: Kota dengan Taman Laut Bunaken. Bontang - Kalimantan Timur: Kota industri dengan hutan konservasi. Gorontalo - Gorontalo: Kota dengan Benteng Otanaha. Kendari - Sulawesi Tenggara: Kota dengan Teluk Kendari.

Tips Menjelajahi Kota di Indonesia

Untuk menjelajahi kota di Indonesia, mulailah dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, lalu kunjungi kota kecil seperti Batu atau Tomohon untuk pengalaman yang lebih lokal. Pastikan kamu mencari tahu kuliner khas dan destinasi wisata di setiap kota. Gunakan daftar ini sebagai panduan untuk merencanakan perjalananmu!

Manfaat Daftar Ini untuk Wisatawan

Daftar kota di Indonesia ini membantu wisatawan menemukan destinasi baru. Kamu bisa merencanakan liburan berdasarkan provinsi atau fakta menarik yang kami sajikan. Selain itu, daftar ini juga berguna untuk pelajar atau pebisnis yang ingin memahami geografi Indonesia.

Kesimpulan

Daftar 98 kota di Indonesia ini adalah panduan lengkap untuk mengenal kekayaan budaya dan wisata di Tanah Air. Dari kota besar hingga kota kecil, setiap tempat punya daya tarik sendiri. Gunakan daftar ini untuk inspirasi perjalanan atau pengetahuanmu tentang Indonesia.