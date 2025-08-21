Daftar Terbaru Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 2025: Lengkap dan Mudah Dipahami

Foto udara ruas Tol Probowangi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur(ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya)

JAWA Timur, salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki banyak kabupaten dan kota yang kaya akan budaya, wisata, dan ekonomi. Artikel ini menyajikan daftar lengkap kab di Jawa Timur serta kota-kota yang menjadi pusat aktivitas di provinsi ini. Informasi ini cocok untuk pelajar, wisatawan, atau siapa saja yang ingin tahu lebih banyak tentang Jawa Timur!

Sekilas tentang Jawa Timur

Jawa Timur, sering disingkat Jatim, terkenal dengan keindahan alamnya seperti Gunung Bromo, pantai-pantai di Malang, hingga kuliner khas seperti rawon dan rujak soto. Provinsi ini memiliki 38 wilayah administratif yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Informasi tentang kab di Jawa Timur ini penting untuk memahami keragaman wilayahnya.

Daftar Kabupaten di Jawa Timur

Berikut adalah daftar lengkap 29 kabupaten di Jawa Timur, yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri:

Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung

Daftar Kota di Jawa Timur

Selain kabupaten, Jawa Timur juga memiliki 9 kota yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan wisata. Berikut daftarnya:

Kota Surabaya (Ibu Kota Provinsi) Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo

Fakta Menarik tentang Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Berikut beberapa fakta menarik tentang kab di Jawa Timur dan kotanya:

Surabaya: Kota terbesar kedua di Indonesia, terkenal sebagai Kota Pahlawan. Banyuwangi: Gerbang menuju Bali dan rumah bagi Taman Nasional Alas Purwo. Malang: Dikenal sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata sejuk seperti Batu. Sumenep: Pusat budaya Madura dengan keraton dan tradisi karapan sapi.

Mengapa Mengetahui Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Penting?

Memahami daftar kab di Jawa Timur membantu Anda merencanakan perjalanan wisata, studi, atau bisnis. Setiap kabupaten dan kota memiliki daya tarik unik, mulai dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Informasi ini juga berguna untuk pelajar yang mempelajari geografi Indonesia.

Kesimpulan

Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota yang masing-masing menawarkan pesona tersendiri. Dari keindahan alam di Banyuwangi hingga hiruk-pikuk kota metropolitan Surabaya, Jatim adalah provinsi yang kaya akan keragaman. Gunakan daftar ini sebagai panduan untuk menjelajahi kab di Jawa Timur dan temukan destinasi favorit Anda!