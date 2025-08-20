Gerbang Tol Prambanan Resmi Beroperasi

Headline
Gerbang Tol Prambanan telah resmi dibuka untuk umum pada 2 Juli 2025. Jalan tol ini menjadi bagian dari Tol Jogja-Solo segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km. Kabar baiknya, untuk sementara waktu, melintasi gerbang tol Prambanan masih gratis! Yuk, kenali lebih jauh tentang tol ini dan manfaatnya untuk perjalananmu.
Tol Klaten-Prambanan menghubungkan Kartasura hingga Prambanan, dengan total panjang lebih dari 30 km. Dengan gerbang tol Prambanan, waktu tempuh dari Klaten ke Yogyakarta kini jauh lebih cepat, dari 30 menit menjadi hanya sekitar 10 menit. Ini sangat membantu pelancong, wisatawan, dan pengemudi logistik.
Untuk masuk ke tol ini, pengendara dari Yogyakarta bisa menggunakan gerbang tol Prambanan di Jogonalan, Klaten. Sementara itu, pengendara dari Solo atau Klaten bisa masuk melalui Gerbang Tol Klaten. Meski gratis, kamu wajib melakukan tapping kartu e-toll untuk transaksi data. Pastikan saldo e-toll cukup untuk ruas lain yang sudah berbayar, seperti Kartasura-Klaten.
Menurut PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), tarif untuk segmen ini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Diperkirakan, tarif akan ditetapkan dalam 1-2 minggu setelah pembukaan pada Juli 2025. Sampai saat itu, nikmati perjalanan gratis melalui gerbang tol Prambanan!
Pembukaan gerbang tol Prambanan tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Mobilitas barang dan jasa jadi lebih lancar, dan wisatawan bisa lebih mudah mengunjungi destinasi seperti Candi Prambanan atau Yogyakarta. Tol ini juga terhubung dengan jaringan Tol Trans Jawa, meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.
Untuk mudik Lebaran 2025, gerbang tol Prambanan akan tetap dibuka 24 jam dan gratis selama periode tertentu, seperti yang diumumkan untuk 24 Maret 2025. Pastikan kamu memahami panduan keluar-masuk tol agar perjalananmu lancar tanpa hambatan.
Dengan gerbang tol Prambanan, perjalananmu ke Jogja atau Solo jadi lebih cepat dan nyaman. Jangan lupa siapkan e-toll dan nikmati perjalanan gratis selama masa uji coba ini!
