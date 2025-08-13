14 Polsek Gelar Pasar Murah Beras SPHP

(DOK Pemkab Temanggung)

Sebanyak 14 Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada kegiatan itu mereka menyediakan 10 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog atau 2.000 bungkus, masing-masing dengan kemasan 5 kg.

Kegiatan itu, menurut Kapolres Temanggung AKBP Rully Thomas, mendapat antusiasme warga. Semua beras yang dijual dengan harga murah itu terjual habis.

"Beras SPHP dijual dengan harga Rp 60 ribu per sak. Harga ini lebih murah dibanding di harga pasar, karena memang untuk menstabilkan harga beras dan membantu warga dalam mendapatkan barang dengan terjangkau,"katanya kepada wartawan, Rabu (13/8).

Kapolres mengatakan, GPM di wilayah hukum Polres Temanggung dilaksanakan serentak di seluruh Polsek jajaran. Hal itu merupakan langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mendukung program Asta Cita Presiden RI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ada 14 Polsek, masing-masing Polsek antara 140 hingga 160 sak dengan per sak beras SPHP berat 5 kg," kata AKBP Rully Thomas. (H-1)