Jenazah Ditemukan Mengambang di Perairan Laut Jawa

JENAZAH dalam kondisi mengapung ditemukan di perairan laut Jawa, Jumat (8/8). Jenazah itu kini telah dievakuasi ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sekitar pukul 11.00 WIB Kantor SAR Bandung menerima informasi dari KSOP Patimban yang mengabarkan bahwa kapal KN Alugara-P.114 menemukan jenazah dalam keadaan mengapung di Perairan Laut Jawa. Tepatnya di koordinat 4°53.798'S 109°00.409' E sekitar 2.11 Nautical mile dari Last Known Position (LKP) KM Alpha Jaya 3 terbalik.

“Saat ini jenazah sudah dievakuasi oleh kapal KN Alugara P.114 ke Pelabuhan PAtimban, Subang. Namun identitas jenazah belum bisa dipastikan karena menunggu proses identifikasi oleh pihak yang berwenang,” tutur Kepala Seksi Operasi dan Siaga, Moch Adip, Jumat (8/8).

Sebelumnya sejak tadi pagi RBB milik Kantor SAR Bandung masih melakukan pencarian 4 korban yang dikabarkan hilang di perairan Laut Jawa. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran dan melakukan komunikkasi secara intens dengan kapal nelayan yang berada di Perairan Cirebon hingga Pelabuhan Karangsong, Indramayu. “Kami juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Pangkal Pinang karena berdasarkan SAR Map Prediction sebaran korban diprediksi sudah memasuki wilayah kerja Kantor SAR Pangkal Pinang.

Seperti diberitakan sebelumnya, KM Alpha 3, kapal nelayan penangkap ikan, dilaporkan terbalik di Perairan Tanjung Karawang. Kapal itu dilaporkan mengalami kecelakaan saat melakukan rute pelayaran Pelabuhan Muara Angke – Fishing Ground (Laut Jawa). Dari 13 kru, sembilan orang dapat diselamatkan oleh kapal nelayan lain. Namun sebanyak awak kapal dilaporkan hilang. Masing-masing atas nama Darmono,51, Deri Abdul Haris,27,, Faizal Hendra ,27, dan Suharyanto ,37. Pencarian terhadap empat awak kapal tersebut hingga kini masih dilakukan. (H-4)