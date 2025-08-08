BI Tegal Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan AI

Kepala KPw BI Tegal, Bimala.(Dok.Humas BI Tegal)

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Jawa Tengah (Jateng), mengajak masyarakat bijak dalam memanfaatkan AI (kecerdasan buatan). Terutama, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ajakan tersebut disampaikan Kepala KPW BI Tegal, Bimala, saat Capacity Building UMKM Go Digital di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal. “Capacity Building UMKM go Digital ini terbagi menjadi beberapa sesi materi. Sesi pertama penyampaian motivasi dari Kadin Kabupaten Tegal,” ujar Bimala, melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (8/8).

Bimala menyebut ada penyampaian materi dari BI, kemudian dilanjutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, dan penyampaian materi tentang Akselerasi Bisnis dengan Pemanfaatan AI. "Capacity building ini diikuti pelaku UMKM di Tegal serta stakeholder terkait seperti Kadin Kabupaten Tegal,” terang Bimala.

Baca juga : Ramadan, BI Tegal Sasar Santri Kampanyekan Cinta Bangga Paham Rupiah

Menurut Bimala, pihaknya fokus menyelesaikan materi terkait UMKM go Digital. Mengingat, transaksi secara digital sudah masif di tengah masyarakat sekarang.

“Ketika transaksi secara digital sudah menjadi habbit, kami berharap pelaku UMKM akan lebih tertib dalam pencatatan keuangan,” jelas Bimala seraya menambahkan jika acara tersebut diikuti 100 orang pelaku UMKM, termasuk 30 pelaku UMKM yang mengikuti program tahunan BI Tegal.

Sebagai tambahan informasi, OJK Tegal menyampaikan materi terkait literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan. Materi ketiga yang paling banyak dibahas yakni tentang pemanfaatan AI terutama bagaimana melihat peluang pasar, cara membuat proposal bisnis, memperbaiki kemasan, hingga promosi. (E-2)