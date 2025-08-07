Hadir di IBS 2025, Infien Energy Dorong Akselerasi Energi Bersih

CEO Infien Energy, Muhammad Firmansyah, menjadi pembicara kunci pada topik Ekosistem BESS untuk Energi Berkelanjutan’.(Dok.Infien Energy)

PT Infiniti Energi Indonesia (Infien Energy) mengumumkan partisipasinya dalam International Battery Summit (IBS) 2025, sebuah forum strategis yang mempertemukan pemimpin industri, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mempercepat visi Indonesia sebagai pusat industri baterai global yang berkelanjutan.

Sebagai pelaku utama dalam ekosistem energi bersih nasional, kehadiran Infien Energy menandai komitmen kuat perusahaan untuk menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Infien Energy menghadirkan rangkaian solusi panel surya, teknologi baterai penyimpanan energi (BESS), sistem pengisian baterai EV, hingga manajemen energi untuk mendukung adopsi EV secara massal dan berkelanjutan.

Infien Energy juga memperkenalkan berbagai inisiatif kolaboratif dengan sektor Pemerintah dan swasta untuk mempercepat pengembangan infrastruktur EV, edukasi pasar melalui ruang dialog dan konsultasi langsung, serta inovasi industri baterai lokal melalui ekosistem NBRI.

CEO Infien Energy, Muhammad Firmansyah, menjadi pembicara kunci pada topik Ekosistem BESS untuk Energi Berkelanjutan’ serta menjadi salah satu pembicara panel dalam topik ‘Navigasi Ekosistem EV Berkelanjutan.

“Kami percaya transisi ekosistem EV berkelanjutan merupakan transisi sistemik yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan serta teknologi yang tepat. Infien Energy hadir menjadi penggerak inovasi BESS dan implementasi ekosistem EV berbasis energi bersih. Kami juga terus memperkuat posisi sebagai penyedia jasa konsultasi dan EPC energi berkelanjutan melalui riset, kemitraan dan kolaborasi dengan sektor Pemerintah, industri, dan akademis, serta pengembangan SDM secara kontinyu,” papar Firmansyah dalam keterangannya yang diterima Kamis (7/8).

CCO Infien Energy Clarissa Olivia Susanto, menambahkan pihaknya gembira dapat berdiskusi langsung dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada booth Infien Energy mengenai peran strategis sektor swasta dalam mendukung transisi energi bersih dan hilirisasi industri.

"Kami juga mengajak masyarakat dan pelaku industri yang hadir di IBS 2025 untuk berdiskusi langsung mengenai solusi energi bersih yang dapat diterapkan pada rumah, bangunan komersial dan industri” pungkas Clarissa. (E-2)