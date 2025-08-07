Sebanyak 2.328 Karung Beras Bantuan Pangan Nasional Disalurkan ke Warga Silaen

(MI/Apul Iskandar)

Sebanyak 2.328 karung beras bantuan dari Badan Pangan Nasional didistribusikan di Kantor Camat Silaen, Kabupaten Toba. Program Bantuan Pangan ini merupakan program nasional untuk menguatkan ketahanan pangan dan meminimalisir kerentanan pangan secara nasional. Di Kecamatan Silaen penyaluran masih dalam tahap I dan II, ke depan akan disalurkan setiap bulan.

Camat Silaen Tumpal Panjaitan mengungkapkan pihaknya ditugaskan pemerintah untuk memfasilitasi pendistribusian beras bantuan. Ia juga menjelaskan dari 1164 penerima adalah warga yang terdata di data keluarga prasejahtera Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS). Pembagian beras bantuan direncanakan tuntas dua hari ke depan, Kamis (7/8/2025) - Jumat (8/8/2025).

Tumpal berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat. "Sepatutnya kita berterimakasih kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Sosial Kecamatan Silaen Rosmita Panjaitan menerangkan bahwa setiap penerima bantuan sebelumnya telah disurati terlebih dahulu dan operator SIKS NG Desa menerima pelatihan beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, 1.264 penerima manfaat di Kecamatan Silaen adalah penerima bantuan yang telah terdata dan masuk dalam aplikasi SIKS NG Kementerian Sosial RI.

Mewakili petugas gudang Kantor Cabang Bulog Pematang Siantar Justin Viva Rajagukguk menjelaskan penyaluran bantuan pangan kali ini merupakan tahap kedua. "Penyaluran ini untuk jatah 2 bulan ke depan," kata Justin. (H-1)