Jumlah Penumpang di Bandara Lombok Meningkat

PERGERAKAN penumpang di Bandara Lombok jelang Hari Raya Idul

Fitri 1444 H mulai meningkat dalam dua hari terakhir. Peningkatan pada masa mudik Lebaran diperkirakan mencapai 7% dibanding tahun sebelumnya.

"Kami memprediksi puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada H-3

Lebaran atau tanggal 19 April 2023 dengan jumlah sekitar 6 ribu

penumpang," kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok,

Rahmat Adil Indrawan, Jumat (14/04).

Bandara Lombok diprediksi akan melayani sebanyak 91.908 penumpang atau

meningkat 7% jika dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 85.664

penumpang. Sementara pergerakan pesawat diperkirakan akan ada 859

pergerakan, meningkat 10% dibandingkan 2022 lalu dengan 784

pergerakan pesawat.

Selama sepekan terakhir mendekati cuti bersama lebaran 2023, pergerakan

penumpang sepanjang 7 April hingga 13 April 2023 rata-rata tercatat

5.100 penumpang per hari.

Pada pekan sebelumnya, tercatat ada 4.000 penumpang per hari, artinya

ada peningkatan pergerakan penumpang sebesar 27%. Sementara pergerakan pesawat pada pekan ini rata-rata berjumlah 65 pergerakan pesawat per hari, atau meningkat 22% jika dibandingkan pada pekan sebelumnya yang berjumlah 53 pergerakan pesawat per hari.

Sementara untuk data lalu lintas angkutan udara sepanjang triwulan I

2023 (Januari-Maret), Bandara Lombok mencatatkan peningkatan pergerakan

penumpang pesawat udara sebesar 20% jika dibandingkan periode yang

sama tahun lalu.

Adil menyebutkan, untuk penerbangan tambahan (extra flight) selama

periode libur lebaran, hingga saat ini baru satu maskapai penerbangan

yang mengajukan. "Citilink mengajukan dua jadwal penerbangan tambahan,

yaitu rute Lombok-Bali dan Bali-Lombok untuk 15-30 April 2023."

Adil menegaskan PT Angkasa Pura I Bandara Lombok siap melayani

pergerakan penumpang selama arus mudik Lebaran 2023, baik dari sisi

infrastruktur maupun layanan.

"Dengan telah tuntasnya pengembangan bandara, mulai dari perpanjangan

runway, perluasan apron, serta perluasan terminal penumpang yang saat

ini berkapasitan 7 juta penumpang per tahun, infrastruktur Bandara

Lombok siap melayani kebutuhan masyarakat yang hendak bepergian selama

periode lebaran 2023," ujarnya.



Pos Terpadu



Untuk menghadapi potensi lonjakan pemudik tahun ini, Bandara Lombok

mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 1444 H/2023

mulai 14 April hingga 2 Mei 2023.

"Posko beroperasi selama 19 hari ini akan melakukan pemantauan dan

pengendalian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kepada

para pengguna jasa Bandara Lombok selama periode arus mudik dan arus

balik Lebaran 2023," imbuh Adil.

Waktu operasional Bandara Lombok saat ini adalah 14 jam, mulai pukul

06.00 hingga 20.00 Wita.

Terdapat enam rute penerbangan domestik dari Bandara Lombok tujuan

Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bima, dan Sumbawa Besar, yang

dilayani maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, dan Wings Air, serta dua rute penerbangan internasional, yaitu Kuala Lumpur (Indonesia Air Asia) dan Singapura (Scoot).

Terkait persyaratan perjalanan dengan transportasi udara, sesuai Surat

Edaran Kementerian Perhubungan RI No. 82 Tahun 2022 tertanggal 29

Agustus 2022, pelaku perjalanan domestik berusia 18 tahun ke atas wajib

telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster). Sementara pelaku perjalanan domestik usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Selain itu, pelaku perjalanan domestik berusia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang sudah memenuhi ketentuan vaksin.

"Diimbau kepada calon penumpang untuk memenuhi persyaratan tersebut demi kelancaran perjalanannya. Hingga saat ini, PT Angkasa Pura I Bandara Lombok bekerja sama dengan KKP Kelas II Mataram masih menyediakan layanan vaksinasi covid-19 dosis ketiga (booster) gratis yang dapat dimanfaatkan oleh calon penumpang, yang berlokasi di area check-in terminal penumpang Bandara Lombok," imbuh Adil (N-2)