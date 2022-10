Glafidsya Aesthetic Clinic Luncurkan Aplikasi untuk Konsultasi

Klinik kecantikan terkemuka Glafidsya Aesthetic Clinic menggelar acara re-opening Glafidsya Aesthetic Clinic Bandung, di Jalan Karapitan Nomor 100, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (1/10).

Dalam acara ini juga diluncurkan aplikasi My Glafidsya. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pasien dari jarak jauh untuk konsultasi online dengan dokter, pembelian produk kecantikan, dan ada fitur skin analyzer untuk mengetahui kondisi wajah pasien.

"Pasien bisa konsultasi dengan tim dokter, dan membuat appointment untuk treatment. Lalu aplikasi ini juga bisa untuk membeli produk. Skin analyzer itu juga bisa dilakukan sendiri agar tahu bagaimana kondisi wajah pasien. Intinya mendekatkan dokter dan pasien. Karena masalah kulit adalah masalah sensitif," ujar dr. Reza Gladys, Dipl. AAAM, saat acara berlangsung.

Acara juga ini dihadiri oleh founder sekaligus CEO, dr. Attaubah Mufid serta para brand ambassador dan influencer.

Dengan konsep More Fresh More Comfortable and More Luxurious, Glafidsya Aesthetic Clinic Bandung memberikan pelayanan yang makin mutakhir dengan alat-alat yang canggih.

"Syukur Alhamdulillah Glafidsya Aesthetic Clinic, klinik yg memiliki fasilitas treatment terlengkap untuk wajah menjadi glowing nomor satu ini sudah enam tahun di Bandung, sekarang pindah ke tempat baru di Jalan Karapitan. Tujuannya memberikan pelayanan terbaik," kata dr. Attaubah Mufid, selaku CEO Glafidsya Aesthetic Clinic Bandung, di Bandung.

Dokter Attaubah Mufid berterima kasih kepada seluruh pasien dan warga kota Bandung, karena selalu setia mempercayakan perawatan mereka di kliniknya. Apalagi saat ini perawatan tak hanya dilakukan oleh wanita namun juga pria.

"Doa dan harapan saya Glafidsya selalu konsisten menjadi harapan warga kota Bandung dan konsisten menjadi pilihan klinik terbaik di Bandung. Yang paling penting kami hadir sebagai solusi untuk kulit sehat dan glowing," ungkapnya melanjutkan.

Seperti diketahui, Glafidsya Aesthetic Clinic saat ini ada di Jakarta sebagai klinik utama, Bandung, Surabaya, Cianjur, Kuningan, Lampung, Palembang dan Medan. (RO/OL-12)