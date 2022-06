Gelar Rakor Implementasi BerAKHLAK, Kemenpan-RB Gandeng ESQ

GUNA mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK secara luas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama ACT Consulting - ESQ Group mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengusung tema 'Penguatan Komitmen Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK' . Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widyantini.

"Di sini kita akan menyamakan persepsi dan mendapatkan komitmen dari unsur pimpinan di setiap kementerian/lembaga dalam rangka akselerasi transformasi budaya kerja ASN BerAKHLAK," kata Rini dalam sambutannya.

Menurut Rini, komitmen dari level pimpinan di setiap instansi pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi budaya kerja ASN. Kemudian, diharapkan adanya kesamaan pemahaman mengenai roadmap dan rencana aksi penguatan budaya kerja ASN sehingga para pimpinan di instansi pemerintah berkomitmen untuk mewujudkannya.

"Seluruh ASN harus mempunyai employer yang sama yaitu bangga melayani bangsa. Saya harap core values dan employer branding menjadi bagian dari perubahan, lebih meningkatkan kolaborasi tim. Dan adanya rakor ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami langkah-langkah dalam mengimplementasikan core values BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa," paparnya.

Dalam kesempatan sama, Founder ESQ Leadershi Centre dan ACT Consulting Ary Ginanjar Agustian meyakinkan peserta bahwa Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa bisa diimplementasikan di seluruh lingkup ASN dan keseharian.

“Yakin. Itu saja dulu. Maka dari itu, kita ambil sebuah keputusan bahwa kita bisa mewujudkannya dengan komitmen yang sungguh-sungguh saat mengimplementasikan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa,” paparnya.

Ary juga menyampaikan kalimat dari Barrack Obama, “Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”

“Yang intinya adalah perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Diri kita sendiri yang harus inisiatif untuk melakukan perubahan. Dimulai dari diri kita. Jadi, saat membangun BerAKHLAK, mari kita mulai dari diri sendiri,” tuturnya.

"Maka ini akan menjadi budaya kerja. Budaya kerja memiliki definisi yaitu tentang apa yang kita lakukan di sekitar kita, sesuatu yang akan kita tinggalkan kepada generasi berikutnya, apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat, mindset yang mengatur perilaku kita semua.”

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni menekankan pentingnya penguatan budaya kerja dan employer branding dalam mempercapat ASN menuju birokrasi yang professional dan berkelas dunia.

“Ada beberapa lembaga dan daerah yang sudah sangat antusias dalam mengimplementasikan core values BerAKHLAK ini. Di mulai dari para menteri, gubernur, walikota, bupati dan lainnya. Namun ada juga yang belum tahu sepenuhnya tentang core values ASN yang baru,” kata Alex.

Ia menambahkan bahwa upaya yang sedang dilakukan tentunya untuk mempercepat transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

“Banyak yang skeptis tentang kelas dunia, apa bisa ASN kelas dunia? Kelas dunia itu bukan status, bukan capaian, bukan soal kalah menang. Kelas dunia bicara soal perilaku, proses yang baik dari waktu ke waktu, kompetitif dan siap menang siap kalah. Kemudian belajar dari kesalahan,” sambungnya.

Alex juga menegaskan, banyak apresiasi dari negara lain untuk semangat juang dan capaian masyarakat Indonesia dalam penanganan covid-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap berhasil.

“Bukan hanya teman-teman dari kesehatan saja, tapi kita semua bahu-membahu. Di mulai dari kementerian, lembaga, semua Pemda yang berkolaborasi dengan masyarakat. Hal itu bisa memperbaiki perilaku, melakukan proses, dan membawa kita menuju negara papan atas itu. Jadi kalau kita bersama-sama gak ada yang gak mungkin,” lanjutnya.

Untuk diketahui, BerAKHLAK adalah akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. BerAKHLAK merupakan nilai dasar (core values) bagi para ASN yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tahun lalu. (RO/A-1)