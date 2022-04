Sukses di Surabaya, KLT The Aesthetic Clinic Siap Lebarkan Sayap

PENAMPILAN saat ini menjadi salah satu faktor penentu penilaian kepribadian seseorang. Memang hal itu bukan segalanya, namun segala sesuatu berawal dari penampilan. Kesadaran inilah yang membuat industri klinik kecantikan semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Tanah Air.

Masyarakat, baik itu perempuan atau laki-laki semakin sadar pentingnya perawatan kulit dan tubuh. Mereka bahkan rela meluangkan waktu dan materi untuk datang ke klinik kecantikan. Tidak mengherankan jika jasa tersebut semakin berkembang di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Jawa Timur.

KLT The Aesthetic Clinic adalah salah satu klinik kecantikan di Surabaya yang mempunyai banyak jenis perawatan untuk kulit wajah dan tubuh. Meski baru berdiri pada Januari tahun lalu, KLT The Aesthetic Clinic berkembang pesat berkat kualitas pelayanan dan perawatannya.

“Saya sebenarnya tidak ada background kedokteran, namun KLT The Aesthetic Clinic berdiri karena saya bersama istri (Gladys KLT) yang juga seorang pengusaha kosmetik brand KLT dan beauty enthusiast melihat peluang dari banyaknya para peminat kecantikan di wilayah Surabaya,” ujar Founder dari @kltclinicsby, Mirza Denovan.

Untuk jenis-jenis perawatan kulit wajah dan tubuh, kata di, KLT The Aesthetic Clinic punya pilihan yang lengkap dan beragam menyesuaikan kebutuhan pelanggan.

“Kami punya pilihan treatment untuk kulit wajah dan tubuh kurang lebih 40 jenis. Yang jadi unggulan dan paling sering dipilih customer untuk treatment kulit wajah ada facial, Silk Peel, Ultralift Ultraformer III. Dan untuk body treatment ada Emscuplt, Emsella, Exilis Body yang semua treatment itu menggunakan teknologi dan alat baru, modern dan canggih dari Eropa.”

KLT The Aesthetic Clinic berlokasi di Bratang Binangun No. 12B RT. 02/RW. 02 Baratajaya, Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, KLT The Aesthetic Clinic hanya ada di Surabaya. Namun, Mirza selaku Founder mengungkapkan niatnya untuk membuka cabang di kota-kota besar di Tanah Air. (RO/A-1)