Dukung Bisnis Berkelanjutan, KIND Denim Luncurkan Produk Ramah Lingkungan

MASALAH lingkungan saat ini memang menjadi perhatian bersama. Apalagi dengan adanya berbagai bencana di berbagai belahan dunia akibat terjadinya perubahan iklim di planet bumi dalam beberapa tahun terakhir.

Situasi dan kondisi itu pun tidak luput dari perhatian KIND Denim. Sebab selama ini tidak mungkiri bahwa denim cukup menjadi isu serius tentang pelabuhan limbahnya, kadar kandungan zat klorin dan karbon yang cukup tinggi menjadi sebuah bencana bagi lingkungan di masa yang akan datang sehingga polemik tersebut membuat denim berada di fase hibernasi.

Untuk itu mereka mulai berinovasi dalam menciptakan sebuah produk denim yang ramah lingkungan. Be Kind, Wear Kind adalah movement tagline yang memiliki misi untuk menciptakan kebaikan pada lingkungan melalui movement yang mereka bangun, menjadi pion di tengah industri yang sedang berpolemik adalah sebuah tantangan besar, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat KIND Denim dalam berinovasi dalam setiap koleksinya. Sebagai lokal brand dengan konsep sustainability of denim.

Bukan hal yang mudah namun KIND Denim berusaha mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. “KIND Denim sebagai local made yang segala materialnya mulai dari bahan, finishing sampai dengan packaging menggunakan material yang ramah lingkungan dan sustainable. Kali ini kami

meluncurkan New Holiday Collection yang merupakan koleksi kedua setelah KIND Denim meluncurkan Everyday Denim Collection yang telah dilaunching pada Februari silam," cetus Founder KIND Denim, Donna Priadi.

Konsistensi KIND Denim semakin hari semakin nyata dan terbukti dari diluncurkannya KIND Denim New Holiday Collection sebelum akhir tahun 2021. Launching KIND Denim New Holiday Collection ini cukup sempurna karena varian shape yang ditawarkan cukup berwarna, mulai daridenim coat, vest, oversize versatile white shirt dan kemeja putih sebagai pair denim yang sangat ikonik apabila dikombinasi secara bersama.

Selain koleksi busana denimnya ternyata kali ini KIND Denim berani tampil beda dengan dua aksesoris tambahan Reversible Denim Bucket Hatdan Scarf-nya yang menjadi highlight di New Holiday Collection ini dan uniknya dari semua produk KIND Denim selalu mengusung konsep Sustainability Denim yang artinya semua bahan yang digunakan adalah Eco-denim dengan proses pengolahan limbah yang zero waste!! Masih dalam rangkaian launching KIND Denim New Holiday Collection yang telah dilaksanakan di D Gallerie, saat ini pun KIND Denim sudah tersedia di Marketplace. Jadi buat denim enthusiast yang concern tentang sustainability fashion dan produk yang ramah lingkungan, KIND Denim adalah pilihan tepat. (RO/A-1)