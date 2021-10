PT Semen Gresik Raih Top CSV Award 2021

PT SEMEN Gresik (PTSG) meraih penghargaan di bidang stakeholder engagement Top CSV Award 2021 yang diserahkan pada

acara Webinar Nasional CSR to CSV dan Virtual Award Ceremony.

Mengusung program 'Social Enterprise, Gerakan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkesinambungan dan Bersifat Inklusif untuk Mendorong

Terbangunnya Ekosistem Sosial Sehat, Ekonomi Meningkat & Desa Berdaulat', Semen Gresik membukukan skor 4,94 dari skala 1-5 atau

mendekati nilai sempurna. Penilaian mengacu pada tiga aspek meliputi CSV Concept Aspect, CSV Impact Aspect, dan CSV Branding Aspect.

Top CVS Award 2021 merupakan bentuk apresiasi dari TRAS N CO Indonesia dan INFOBRAND.ID kepada perusahaan-perusahaan yang telah merancang dan berhasil menjalankan program CSV (Creating Shared Value) hingga menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan sosial (social value) yang berkelanjutan.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum sekaligus Sekretaris Perusahaan PTSG Gatot Mardiana mengatakan penghargaan ini sebagai bukti nyata bahwa PTSG berhasil melibataktifikan stakeholder atau memacu peran partisipatif pemangku kepentingan, dalam aktivitas program bersama yang bersifat saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) sehingga tercipta nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Kami bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini memperkuat citra, reputasi dan tingkat kepercayaan

perusahaan di mata publik, serta memotivasi kami untuk terus berkomitmen memberikan manfaat sosial bagi masyarakat," kata Gatot, Rabu (27/10).

Ditambahkan Gatot, salah satu program unggulan korporasi yang telah memberikan nilai sosial dan ekonomi yaitu pertanian terpadu (Edupark) di Desa Wisata Kajar serta program gerakan pemberdayaan masyarakat berkesinambungan melalui pembentukan perusahaan patungan antara PTSG dan enam BUMDes di dekat area perusahaan.

Gatot berharap, penghargaan Top CSV Award 2021 akan makin mendorong PTSG membuat desain program yang lebih baik, meningkatkan ekosistem ekonomi sosial yang sehat dan menghasilkan sustainable livelihood dalam memandirikan atau memberdayakan masyarakat. (N-1)