Ajak Masyarakat Lebih Cerdas dalam Mengatur Liburan

MESKI ada larangan mudik dari pemerintah, bukan berarti masyarakat tidak bisa berlibur. Apalagi menjelang liburan hari raya Idul Fitri nanti.

Untuk itu kampanye heboh THR (Tiket Hari Raya) persembahan dari tiket.com terus diperpanjang hingga 5 Mei mendatang. Semua lini produk unggulan tiket.com, mulai dari tiket pesawat, hotel dan akomodasi, hingga tiket TO DO dapat dipesan dengan harga sensasional.



“Kami menyadari bahwa antusiasme masyarakat untuk merencanakan perjalanan di kemudian hari dengan matang dan tertata pun masih sedemikian tinggi. Oleh karena itu, tiket.com memperpanjang promo THR dan mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan momentum perpanjangan kampanye THR," ujar VP Brand Marketing, tiket.com, Maria Risa Puspitasari.



THR diperpanjang kembali dengan diskon hingga 50% + 25% untuk semua produk di dalam tiket.com, yaitu tiket pesawat domestik, hotel, tiket HOMES, tiket TO DO, tiket kereta api, sewa mobil, dan airport transfer.



“Masyarakat yang telah menggunakan THR secara bijak, baik untuk berzakat dan pengeluaran perayaan Idul Fitri sederhana, maka kini dapat menyisihkan untuk merencanakan liburan lebih matang dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh karena itu, yuk buruan inilah saatnya merencanakan liburan domestik bersama keluarga untuk skejul keberangkatan di kemudian hari!” lanjut Risa.



Ramadan tahun ini masyarakat masih menjalani ngabuburit di rumah. Meski banyak restoran yang telah memperbolehkan makan di tempat, tetapi akan lebih bijak bila meminimalkan kegiatan di luar rumah untuk mencegah peningkatan kasus penularan covid-19. tiket.com mengajak masyarakat untuk mencoba menggantikannya dengan kegiatan yang seru walaupun di rumah aja, yaitu TO DO Online, di mana pelanggan dapat menemukan jajaran pilihan kegiatan yang 100% online, misalnya; kelas online, seminar online, gala premier film online, podcast populer, tiket live streaming untuk show spesial artis kegemaran, dan masih banyak lagi.

Beberapa acara virtual yang cocok untuk dinikmati saat ngabuburit antara lain Serial virtual JKT48, A Better Ramadhan with Ustad Hanan Attaki, KOMAX (Komedi Maximal) dan Kursus online.



“Walaupun proses vaksinasi tengah berjalan, tiket.com mengajak masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan dimana pun berada. Ragam acara virtual yang tersedia di dalam fitur tiket TO DO dapat menjadi sebuah hiburan pelepas penat semasa berpuasa,” tutup Risa. (RO/A-1)