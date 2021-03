Jelang Ramadan 1442 H, Harga Bahan Pangan Stabil di Klaten

MENJELANG Ramadan 1442 H, harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, belum menunjukkan adanya kenaikan.

Bahkan, harga komoditas cabai rawit yang dalam tiga pekan terakhir melambung hingga Rp120.000 per kilogram, sekarang sudah turun menjadi Rp75.000 per kilogram.

Pantauan mediaindonesia.com di Pasar Klaten, Minggu (28/3), harga bahan pokok pangan belum naik. Pedagang pun menyebut harga masih stabil hingga saat ini.

"Menghadapi bulan Ramadan 1442 Hijriah, kini belum ada kenaikan harga. Harga masih stabil hingga pekan ini," kata Ramiyah, pedagang di kios Pasar Klaten.

Ditemui di kiosnya, Ramiyah menyebutkan harga beras kualitas medium Rp10.000, premium jenis Mamberamo Rp11.000, dan Mentik Wangi Rp12.500 per kilogram (kg).

"Pasokan beras dari perusahaan penggilingan padi pun cukup lancar dan aman. Terlebih, sekarang baru masa panen raya hasil musim tanam (MT) I," imbuh Ramiyah.

Selain beras, harga gula pasir di pasar juga stabil Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp14.000 per liter, bawang merah Rp30.000 per kg, dan bawang putih Rp26.000 per kg.

Khusus cabai rawit, harga mulai turun dari Rp120.000 menjadi Rp75.000 per kg. Sedangkan cabai keriting stabil Rp37.000 dan cabai merah besar Rp26.000 per kg.

Kemudian, harga sayur lainnya, seperti wortel Rp7.000, tomat Rp7.000, kentang Rp11.000, brokoli Rp14.000, kembang kol Rp13.000, dan ketimun Rp1.500 per kg.

"Belum ada kenaikan harga menjelang Ramadan 1442 H. Bahkan, harga cabai rawit mulai turun dari semula Rp120.000 menjadi Rp75.000 per kg," kata Ngatmi, pedagang sayur.

Sementara di kios pasar tradisional tersebut, harga telur pekan ini stabil Rp20.000 per kg, daging ayam Rp32.000 per kg, dan daging sapi kualitas I Rp120.000 per kg.

"Pembeli masih sepi, Pak! Hal ini dipengaruhi masa pandemi covid-19. Ya, harapan kami pembelanja ramai menjelang Ramadan 1442 H," kata Slamet, pedagang daging. (OL-6)