Jumat Curhat Bersama Kapolres Tangsel, Warga Diimbau Jaga Lingkungan

Ilustrasi(Dok Polres Tangsel)

KAPOLRES Tangerang Selatan ( Tangsel) AKBP Victor D. H. Inkiriwang, didampingi Kapolsek Pondok Aren Kompol Anne Rose Agripina Putri, S.I.K., M.Si. dan sejumlah PJU Polres Tangsel menggelar program Jum’at Curhat bersama masyarakat Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren,Jumat (25/8)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danramil 07/Pondok Aren Mayor (Inf) Dwi Saputro, Camat Pondok Aren H. Hendra, S.H., M.Si., Lurah Pondok Pucung Murdih, S.E., M.M., serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat

Kapolres Victor Inkiriwang mengutarakan kegiatan Jum’at Curhat bertujuan mendengarkan langsung keluhan, masukan, serta aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait masih adanya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Menanggapi hal itu, AKBP Victor mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan kunci ganda dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman serta mudah diawasi. “Untuk mendukung keamanan, Polres Tangsel juga membantu dua unit CCTV guna memantau situasi di wilayah Kelurahan Pondok Pucung,” ujarnya.

Victor menambahkan, pencegahan tawuran dan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui Program CETAR (Cegah Tawuran Antar Pelajar). Program ini dilakukan dengan edukasi, pembinaan, dan sosialisasi kepada pelajar serta masyarakat, melibatkan TNI, Pemda, tokoh agama, akademisi, serta kegiatan preemtif seperti penyuluhan bahaya narkoba, literasi bermedia sosial, hingga patroli simpatik.

Dia juga mengingatkan warga menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membakar sampah sembarangan, serta menghindari pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) yang dapat berdampak pada tindak kejahatan lain dan penyalahgunaan data pribadi.

Dalam kegiatan ini, Kapolres membagikan 50 paket sembako. Tim Dokkes Polres Tangsel turut memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.

“Jum’at Curhat merupakan salah satu program Polri untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan langsung keluhan, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sesuai arahan Kapolda Metro Jaya: Jaga lingkungan, jaga warga,” pungkas Victor.(H-2)