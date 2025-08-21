Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

 Gana Buana
21/8/2025 16:17
Kepala Cabang Bank Pemerintah Ditemukan Tewas Terikat Lakban di Bekasi
Pria tewas terlilit lakban ditemukan di area persawahan Desa Naga Sari.(Freepik)

SOSOK pria yang jasadnya ditemukan di area persawahan Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, akhirnya teridentifikasi. Korban diketahui merupakan Kepala Cabang (Kacab) salah satu bank milik pemerintah berinisial MIP.

“Benar, identitasnya sudah dipastikan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kronologi Penculikan

Ade Ary menuturkan, korban diduga kuat menjadi target penculikan. Polisi sudah mengamankan rekaman CCTV yang memperlihatkan proses penculikan tersebut. Insiden itu terjadi di area parkir Lotte Mart Pasar Rebo, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

“CCTV merekam peristiwa penculikan di area parkir Lotte Mart Susukan, Ciracas,” jelasnya.

Peristiwa ini membuat geger warga Desa Naga Sari. Pada Kamis pagi, seorang warga yang sedang menggembala ternak menemukan jasad pria tersebut dalam kondisi mengenaskan: mata, tangan, serta kaki terikat dengan lakban.

Warga segera melapor kepada aparat desa, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Tim kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi.

Kondisi Korban

Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul, menyebutkan bahwa selain terikat lakban, tubuh korban juga dipenuhi bekas luka memar. “Saat ditemukan, ada sejumlah luka memar di tubuh korban,” ungkapnya.

Jasad MIP kemudian dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi lebih lanjut.

Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Serang Baru bersama Polres Metro Bekasi. Polisi masih mendalami keterlibatan para pelaku dan motif di balik penculikan yang berujung pada kematian pejabat bank tersebut.



Editor : Gana Buana
