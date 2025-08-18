10 Rekomendasi Aktivitas Seru di Jakarta yang Wajib Dicoba!

Sejumlah warga menikmati pemandangan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat, (10/5/2024)(ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

JAKARTA, ibu kota Indonesia, adalah kota yang penuh kejutan! Dari wisata sejarah hingga petualangan modern, ada banyak rekomendasi aktivitas yang bisa membuat liburanmu tak terlupakan. Baik kamu warga lokal atau wisatawan, berikut adalah 10 kegiatan seru yang wajib kamu coba di Jakarta. Yuk, simak!

1. Jelajahi Sejarah di Kota Tua Jakarta

Kota Tua adalah destinasi wajib untuk pecinta sejarah. Dengan bangunan bergaya kolonial Belanda, kamu bisa mengunjungi Museum Fatahillah, Museum Wayang, atau sekadar berfoto di Taman Fatahillah. Rekomendasi aktivitas di sini adalah menyewa sepeda untuk berkeliling dan menikmati suasana klasik. Jangan lupa mampir ke Café Batavia untuk kopi dengan pemandangan estetik!

Jam buka: Selasa-Minggu, 09.00-17.00 WIB

Selasa-Minggu, 09.00-17.00 WIB Biaya masuk: Gratis (museum tertentu Rp5.000-Rp10.000)

Gratis (museum tertentu Rp5.000-Rp10.000) Tips: Datang pagi untuk menghindari keramaian.

2. Nikmati Wahana Seru di Dunia Fantasi (Dufan)

Untuk kamu yang suka petualangan penuh adrenalin, Dunia Fantasi di Ancol adalah pilihan tepat. Dari roller coaster hingga wahana air, rekomendasi aktivitas ini cocok untuk keluarga atau teman. Promo tiket sering tersedia, jadi pantau media sosial Dufan!

Jam buka: Senin-Minggu, 10.00-18.00 WIB (akhir pekan hingga 21.00)

Senin-Minggu, 10.00-18.00 WIB (akhir pekan hingga 21.00) Biaya masuk: Rp150.000-Rp300.000

Rp150.000-Rp300.000 Tips: Beli tiket online untuk hemat waktu.

3. Bersepeda di Car Free Day

Setiap Minggu pagi, jalanan utama Jakarta seperti Sudirman-Thamrin bebas kendaraan. Rekomendasi aktivitas ini adalah bersepeda atau jogging sambil menikmati suasana kota yang lebih tenang. Sewa sepeda tersedia di sekitar Bundaran HI.

Waktu: Minggu pagi, 06.00-10.00 WIB

Minggu pagi, 06.00-10.00 WIB Biaya: Gratis (sewa sepeda Rp50.000)

Gratis (sewa sepeda Rp50.000) Tips: Gunakan sunscreen untuk perlindungan dari matahari.

4. Belajar Budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

TMII adalah tempat edukasi yang seru untuk keluarga. Kamu bisa melihat replika rumah adat dari 33 provinsi, naik gondola, atau menonton film di Teater Keong Mas. Rekomendasi aktivitas ini cocok untuk anak-anak dan dewasa yang ingin tahu lebih banyak tentang budaya Indonesia.

Jam buka: Setiap hari, 08.00-16.30 WIB

Setiap hari, 08.00-16.30 WIB Biaya masuk: Rp25.000 (tiket wahana terpisah)

Rp25.000 (tiket wahana terpisah) Tips: Kenakan sepatu nyaman karena banyak berjalan.

5. Piknik di Taman Hutan Kota GBK

Ingin bersantai di tengah kota? Taman Hutan Kota GBK menawarkan area hijau untuk piknik, jogging, atau bermain dengan anak-anak. Rekomendasi aktivitas ini gratis dan cocok untuk refreshing dari hiruk-pikuk Jakarta.

Jam buka: Selasa-Minggu, 06.00-10.00 & 15.00-18.00 WIB

Selasa-Minggu, 06.00-10.00 & 15.00-18.00 WIB Biaya masuk: Gratis

Gratis Tips: Bawa tikar dan makanan sendiri, tapi jaga kebersihan!

6. Menikmati Alam di Hutan Mangrove PIK

Hutan Mangrove di Pantai Indah Kapuk adalah oase hijau di Jakarta. Kamu bisa berjalan di jembatan bambu, menyusuri danau dengan perahu, atau menanam mangrove. Rekomendasi aktivitas ini sempurna untuk pecinta alam dan fotografi.

Jam buka: Setiap hari, 07.00-17.00 WIB

Setiap hari, 07.00-17.00 WIB Biaya masuk: Rp30.000-Rp35.000 (dewasa), Rp15.000-Rp20.000 (anak)

Rp30.000-Rp35.000 (dewasa), Rp15.000-Rp20.000 (anak) Tips: Kunjungi saat sore untuk menikmati sunset.

7. Lihat Satwa di Jakarta Aquarium Safari

Jakarta Aquarium Safari di Neo Soho Mall menawarkan pengalaman edukasi tentang hewan laut, reptil, dan mamalia. Rekomendasi aktivitas ini cocok untuk anak-anak dan keluarga yang ingin belajar sambil bersenang-senang.

Jam buka: Setiap hari, 10.00-21.00 WIB

Setiap hari, 10.00-21.00 WIB Biaya masuk: Mulai dari Rp122.000

Mulai dari Rp122.000 Tips: Ikuti tur interaktif untuk pengalaman lebih seru.

8. Seni dan Kreativitas di Museum Macan

Pecinta seni wajib ke Museum Macan di Jakarta Barat. Dengan pameran seni modern dan kontemporer, rekomendasi aktivitas ini menawarkan inspirasi dan wawasan baru. Acara edukasi juga sering diadakan!

Jam buka: Selasa-Minggu, 10.00-19.00 WIB

Selasa-Minggu, 10.00-19.00 WIB Biaya masuk: Rp80.000-Rp100.000

Rp80.000-Rp100.000 Tips: Cek jadwal pameran di situs resmi.

9. Hangout Keren di M Bloc Space

M Bloc Space di Melawai adalah tempat nongkrong anak muda dengan nuansa vintage. Kamu bisa menikmati kuliner, pertunjukan seni, atau berfoto di photobooth. Rekomendasi aktivitas ini cocok untuk liburan santai dengan teman.

Jam buka: Setiap hari, 10.00-22.00 WIB

Setiap hari, 10.00-22.00 WIB Biaya masuk: Gratis

Gratis Tips: Coba kuliner lokal di food court!

10. Naik ke Puncak Monas

Monumen Nasional (Monas) adalah ikon Jakarta. Naik ke puncaknya untuk melihat pemandangan kota dari ketinggian adalah rekomendasi aktivitas yang tak boleh dilewatkan. Ada juga museum sejarah di dalamnya!

Jam buka: Setiap hari, 08.00-16.00 WIB

Setiap hari, 08.00-16.00 WIB Biaya masuk: Rp15.000 (dewasa), Rp4.000 (anak)

Rp15.000 (dewasa), Rp4.000 (anak) Tips: Datang pagi untuk hindari antrean lift.

Mengapa Jakarta adalah Destinasi Liburan Terbaik?

Jakarta menawarkan perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan modernitas. Dari wisata gratis hingga petualangan berbayar, rekomendasi aktivitas di atas cocok untuk semua usia dan minat. Rencanakan liburanmu sekarang dan nikmati pesona ibu kota!

Tips Liburan Hemat di Jakarta

Cari promo tiket di situs resmi atau media sosial tempat wisata.

Gunakan transportasi umum seperti TransJakarta untuk hemat biaya.

Kunjungi destinasi gratis seperti Taman Hutan Kota GBK atau Car Free Day.

Bawa botol air sendiri untuk mengurangi pengeluaran.

Sudah siap menjelajahi Jakarta? Pilih rekomendasi aktivitas favoritmu dan buat liburanmu penuh petualangan! (P-4)