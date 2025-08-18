10 Rekomendasi Aktivitas Seru di Jakarta yang Wajib Dicoba!

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
JAKARTA, ibu kota Indonesia, adalah kota yang penuh kejutan! Dari wisata sejarah hingga petualangan modern, ada banyak rekomendasi aktivitas yang bisa membuat liburanmu tak terlupakan. Baik kamu warga lokal atau wisatawan, berikut adalah 10 kegiatan seru yang wajib kamu coba di Jakarta. Yuk, simak!
Kota Tua adalah destinasi wajib untuk pecinta sejarah. Dengan bangunan bergaya kolonial Belanda, kamu bisa mengunjungi Museum Fatahillah, Museum Wayang, atau sekadar berfoto di Taman Fatahillah. Rekomendasi aktivitas di sini adalah menyewa sepeda untuk berkeliling dan menikmati suasana klasik. Jangan lupa mampir ke Café Batavia untuk kopi dengan pemandangan estetik!
Untuk kamu yang suka petualangan penuh adrenalin, Dunia Fantasi di Ancol adalah pilihan tepat. Dari roller coaster hingga wahana air, rekomendasi aktivitas ini cocok untuk keluarga atau teman. Promo tiket sering tersedia, jadi pantau media sosial Dufan!
Setiap Minggu pagi, jalanan utama Jakarta seperti Sudirman-Thamrin bebas kendaraan. Rekomendasi aktivitas ini adalah bersepeda atau jogging sambil menikmati suasana kota yang lebih tenang. Sewa sepeda tersedia di sekitar Bundaran HI.
TMII adalah tempat edukasi yang seru untuk keluarga. Kamu bisa melihat replika rumah adat dari 33 provinsi, naik gondola, atau menonton film di Teater Keong Mas. Rekomendasi aktivitas ini cocok untuk anak-anak dan dewasa yang ingin tahu lebih banyak tentang budaya Indonesia.
Ingin bersantai di tengah kota? Taman Hutan Kota GBK menawarkan area hijau untuk piknik, jogging, atau bermain dengan anak-anak. Rekomendasi aktivitas ini gratis dan cocok untuk refreshing dari hiruk-pikuk Jakarta.
Hutan Mangrove di Pantai Indah Kapuk adalah oase hijau di Jakarta. Kamu bisa berjalan di jembatan bambu, menyusuri danau dengan perahu, atau menanam mangrove. Rekomendasi aktivitas ini sempurna untuk pecinta alam dan fotografi.
Jakarta Aquarium Safari di Neo Soho Mall menawarkan pengalaman edukasi tentang hewan laut, reptil, dan mamalia. Rekomendasi aktivitas ini cocok untuk anak-anak dan keluarga yang ingin belajar sambil bersenang-senang.
Pecinta seni wajib ke Museum Macan di Jakarta Barat. Dengan pameran seni modern dan kontemporer, rekomendasi aktivitas ini menawarkan inspirasi dan wawasan baru. Acara edukasi juga sering diadakan!
M Bloc Space di Melawai adalah tempat nongkrong anak muda dengan nuansa vintage. Kamu bisa menikmati kuliner, pertunjukan seni, atau berfoto di photobooth. Rekomendasi aktivitas ini cocok untuk liburan santai dengan teman.
Monumen Nasional (Monas) adalah ikon Jakarta. Naik ke puncaknya untuk melihat pemandangan kota dari ketinggian adalah rekomendasi aktivitas yang tak boleh dilewatkan. Ada juga museum sejarah di dalamnya!
Jakarta menawarkan perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan modernitas. Dari wisata gratis hingga petualangan berbayar, rekomendasi aktivitas di atas cocok untuk semua usia dan minat. Rencanakan liburanmu sekarang dan nikmati pesona ibu kota!
Sudah siap menjelajahi Jakarta? Pilih rekomendasi aktivitas favoritmu dan buat liburanmu penuh petualangan! (P-4)
