Susunan DPTD PKS se-DKI Jakarta Masa Bakti 2025-2030 Diresmikan

DEWAN Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS DKI Jakarta resmi mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) se-DKI Jakarta masa bakti 2025-2030, Kamis (14/8).

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin yang mewakili DPTW mengatakan, ini adalah pilihan terbaik dari seluruh kader PKS DKI Jakarta dan penetapan melalui proses panjang di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

"Semoga saudara yang menerima amanah dapat menjalankannya dengan baik, dan kita sama-sama berjuang untuk memajukan PKS DKI Jakarta dan kembali memenangkan PKS di Jakarta," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/8).



"Kami ucapkan selamat bekerja dan semoga PKS semakin sukses, makin solid, makin jaya dikepengurusan kita semua," Ikrar Aulia menambahkan.



Berikut susunan DPTD PKS se-DKI Jakarta masa bakti 2025-2030.



Jakarta Pusat

1.⁠ ⁠Ketua MPD : Marsono

2.⁠ ⁠⁠Sekretaris MPD : Syarif Hidayat

3.⁠ ⁠⁠Ketua DPD : Rachmat Hidayat

4.⁠ ⁠⁠Sekretaris DPD : Andy Aryowibowo

5.⁠ ⁠⁠Bendahara DPD : Wishnu Ferdinanto Wibowo

6.⁠ ⁠⁠Ketua BK DPD : Riswandi

7.⁠ ⁠⁠Ketua DED : Hafizuddin Ahmad

8.⁠ ⁠⁠Sekretaris DED : Khairul Anam



Jakarta Utara

1.⁠ ⁠Ketua MPD : Arief Rahman Hakim

2.⁠ ⁠⁠Sekretaris MPD : Inggil Eko Sumahadianto

3.⁠ ⁠⁠Ketua DPD : Arif Yusadli

4.⁠ ⁠⁠Sekretaris DPD : Muhammad Kalim Shiddiqi

5.⁠ ⁠⁠Bendahara DPD : Aryo Handoko Primicanta

6.⁠ ⁠⁠Ketua BK DPD : Herika

7.⁠ ⁠⁠Ketua DED : Rizki Fauzan Hasibuan

8.⁠ ⁠⁠Sekretaris DED : Yuli Purwanto



Jakarta Barat

1.⁠ ⁠Ketua MPD : Candisar Muzzamil Hadid

2.⁠ ⁠⁠Sekretaris MPD : Warsito

3.⁠ ⁠⁠Ketua DPD : Narman Syah

4.⁠ ⁠⁠Sekretaris DPD : Bahrudin

5.⁠ ⁠⁠Bendahara DPD : Hanif Marzuki

6.⁠ ⁠⁠Ketua BK DPD : Syaiful Bachri

7.⁠ ⁠⁠Ketua DED : Basuki

8.⁠ ⁠⁠Sekretaris DED : Muhammad Pratikno



Jakarta Selatan

1.⁠ ⁠Ketua MPD : Rudi Lesmana

2.⁠ ⁠⁠Sekretaris MPD : Hidayatur Rahman

3.⁠ ⁠⁠Ketua DPD : Furqoni Yudhistira

4.⁠ ⁠⁠Sekretaris DPD : Aris Purwo

5.⁠ ⁠⁠Bendahara DPD : Hidayatullah

6.⁠ ⁠⁠Ketua BK DPD : Mohamad Rosiman

7.⁠ ⁠⁠Ketua DED : Nandar Sunandar

8.⁠ ⁠⁠Sekretaris DED : Nurkholis



Jakarta Timur

1.⁠ ⁠Ketua MPD : Nurdin

2.⁠ ⁠⁠Sekretaris MPD : Suswoyo

3.⁠ ⁠⁠Ketua DPD : Triyono Mukti

4.⁠ ⁠⁠Sekretaris DPD : Pujut Aries Wibowo

5.⁠ ⁠⁠Bendahara DPD : Ghozi Zulazmi

6.⁠ ⁠⁠Ketua BK DPD : Indarmawan Eko Yulianto

7.⁠ ⁠⁠Ketua DED : Abdul Manaf Panjaitan

8.⁠ ⁠⁠Sekretaris DED : Fajar Tri Nugroho



Jakarta Utara

1.⁠ ⁠Ketua MPD : Amin Laduni

2.⁠ ⁠⁠Ketua DPD : Bahruzin

3.⁠ ⁠⁠Sekretaris DPD : Fajar Sidik

4.⁠ ⁠⁠Bendahara DPD : Marwiyah



