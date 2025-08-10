Arti Hangout: Pengertian, Sinonim, dan Cara Seru Nongkrong

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Pernah dengar istilah hangout? Kata ini sering digunakan anak muda untuk menggambarkan aktivitas berkumpul bersama teman. Tapi, apa sih sebenarnya arti hangout? Di artikel ini, kita akan bahas pengertian hangout, sinonimnya, dan beberapa ide seru untuk hangout bareng temen. Yuk, simak!
Secara sederhana, arti hangout adalah kegiatan berkumpul atau nongkrong bersama teman, keluarga, atau orang-orang terdekat untuk bersenang-senang. Aktivitas ini biasanya dilakukan di tempat yang nyaman seperti kafe, taman, atau rumah. Hangout tidak selalu harus mewah, yang penting adalah quality time bersama orang-orang yang kita suka.
Kata "hangout" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "berkumpul" atau "menghabiskan waktu bersama". Di Indonesia, istilah ini sering disamakan dengan "nongkrong" atau "kongkow". Jadi, kalau kamu diajak hangout, artinya kamu diajak untuk santai bareng!
Ada banyak kata lain yang punya makna serupa dengan hangout. Berikut beberapa sinonim yang sering digunakan:
Dengan mengetahui sinonim ini, kamu bisa lebih fleksibel saat menggambarkan aktivitas hangout dalam percakapan sehari-hari.
Hangout bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung selera dan budget. Berikut beberapa ide seru untuk hangout:
Pilih aktivitas yang sesuai dengan vibe kamu dan temen-temenmu. Yang terpenting, hangout adalah tentang kebersamaan!
Supaya hangout makin seru, coba tips berikut:
Jadi, arti hangout adalah aktivitas nongkrong atau berkumpul bersama teman untuk bersenang-senang. Sinonimnya seperti nongkrong, kongkow, atau chill bisa kamu gunakan dalam percakapan. Dengan ide-ide seru dan tips di atas, hangout kamu pasti bakal jadi momen yang nggak terlupakan. Yuk, rencanain hangout bareng temen sekarang!
