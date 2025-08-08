Furnitur Multifungsi, Jawaban Ruang Urban Masa Kini

Salah satu inovasi menarik datang dari Xionco melalui produk Cubix Modular Sofa yang terletak pada mekanisme hubungannya. Setiap modul dilengkapi dengan sistem konektor tersembunyi berbahan stainless steel yang kokoh dan tahan karat.(Dok. Xionco)

DI tengah realitas kehidupan modern, batas antar fungsi ruang semakin kabur. Ruang kerja yang dapat berubah menjadi ruang santai, atau bahkan tempat tidur tamu, menjadi kenyataan yang semakin umum di rumah-rumah modern. Tren ini mendorong permintaan akan furnitur yang tidak hanya cantik, tetapi juga multifungsi dan fleksibel.

Bagi banyak orang, terutama mereka yang tinggal di kota besar, hunian dengan ruang terbatas memerlukan furnitur yang bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi bagaimana furnitur dapat mendukung kehidupan urban sehari-hari dengan cara yang lebih efisien dan nyaman.

Bukan hanya estetika, melainkan juga kemampuan untuk menjawab kebutuhan ruang yang selalu berubah. Modularitas memungkinkan pengguna menciptakan tata letak yang berbeda sesuai suasana, kebutuhan, bahkan jumlah penghuni yang terus berubah. Bukan hanya soal gaya, melainkan juga fungsionalitas jangka panjang.

Salah satu inovasi menarik datang dari Xionco melalui produk Cubix Modular Sofa yang terletak pada mekanisme hubungannya. Setiap modul dilengkapi dengan sistem konektor tersembunyi berbahan stainless steel yang kokoh dan tahan karat.

Sistem koneksi ini memungkinkan pengguna menyatukan modul dalam waktu kurang dari 2 menit tanpa memerlukan peralatan tambahan.

Konektor ini diuji dengan uji tarik ketahanan hingga 500 kilogram, memastikan keamanan dan kestabilan konfigurasi yang Anda buat. Inilah esensi awal yang dibawa Cubix, sebuah pengalaman praktis yang tidak ditemukan di sofa konvensional.

Desain geometris dan warna-warna netral membuat sistem ini mudah menyatu dengan berbagai gaya interior.

CEO Xionco Marco Halim menyatakan perusahaan didirikan dengan visi menjadikan standar mutu tinggi sebagai hak umum, bukan kemewahan.

Tak hanya cocok untuk rumah tinggal, sistem seperti ini juga dibawa oleh pelaku bisnis. Ruang tunggu klinik, area kafe santai, hingga kantor fleksibel mulai menggunakan pendekatan modular demi efisiensi jangka panjang.

"Satu set susunan dapat bertransformasi dalam hitungan menit, dari suasana formal ke suasana santai, cukup dengan mengubah modul posisi," katanya dalam keterangan resmi.

Dalam sebuah demonstrasi terbatas yang dihadiri kalangan arsitek dan desainer interior awal tahun ini, sejumlah tamu tampak terkejut melihat bagaimana unit sofa Cubix dapat diubah konfigurasi hanya dalam hitungan menit, tanpa memerlukan alat bantu.

Beberapa peserta menyatakan kekaguman terhadap sistem modular yang tidak hanya presisi dalam mekanisme, tetapi juga memiliki proporsi ergonomis yang terukur.

"Banyak keluarga muda atau pasangan urban yang bahkan belum tahu seperti apa ritme hidup mereka satu tahun ke depan. Furnitur harus siap dengan itu," ujar Andreas Halim, designer Xionco.

Fleksibilitas ruang dianggap tidak harus datang dari kompleksitas desain. Dengan struktur modular yang presisi, filosofi spasial yang kuat, dan pendekatan produksi yang rasional, Cubix menawarkan solusi furnitur yang relevan untuk gaya hidup modern yang berubah cepat. (E-1)