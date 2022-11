218 Sepeda 'Bike Sharing' Gowes Ditarik karena Rusak

PROGRAM penyediaan sewa sepeda atau bike sharing 'Gowes' kini sepi peminat. Tak hanya itu, perusahaan rintisan Gowes kesulitan dana untuk melakukan pemeliharaan.

Akibatnya, banyak sepeda yang rusak. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yayat Sudrajat mengatakan dari total 417 sepeda yang disediakan untuk program bike sharing 'Gowes', ada 218 sepeda yang ditarik.

Baca juga: Polisi Buru Pembuang Bayi di Jembatan Cengkareng

"Saat ini ada 218 sepeda Gowes telah diangkat dan tidak dioperasikan," kata Yayat saat dikonfirmasi, Selasa (29/11).

Program bike sharing diinisiasi 2020 lalu untuk menyediakan masyarakat alternatif bermobilitas dari satu tempat transit ke tempat transit angkutan umum lainnya sebagai first mile and last mile.

Yayat mengungkapkan, Gowes memiliki 67 titik tambat sepeda. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal melakukan evaluasi terhadap program ini berkaitan dengan terbitnya Pergub No 36 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyewaan Sepeda Terintegrasi Angkutan Umum Massal.

"Dikarenakan adanya kajian dan evaluasi terkait jalur sepeda serta menyesuaikan dengan Pergub 36 tahun 2022, maka secara bertahap sepeda-sepeda tersebut turut di evaluasi dan yang tidak memenuhi kriteria secara bertahap ditarik dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanannya," tukasnya. (OL-6)