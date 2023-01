Sistem Tap Out Bermasalah, Jak Lingko Minta Maaf

PT Jaklingko Indonesia minta maaf atas ketidaknyamanan penumpang yang terjadi pagi ini karena kebijakan baru yang diterapkan. Direktut Utama PT Jaklingko Indonesia M. Kamaluddin mengatakan mulai hari ini ada dua kebijakan utama yang mulai diterapkan.

Pertama, adalah berlakunya kewajiban tap out bagi penumpang yang akan turun atau keluar halte. Kedua, PT Jaklingko menerapkan sistem satu tiket hanya untuk satu orang atau one passenger one card seperti yang sudah diterapkan oleh PT KAI Commuter.

"Kemudian untuk tap in tap out sebetulnya sistemnya ini sudah berfungsi sekarang. Namun, memang kami mohon maaf apabila ada pengguna yang mengalami masalah di pagi hari karena kemarin, pada perjalanan kemarin belum tap out. Sehingga pada pagi hari ini berusaha tap in kemudian kartunya terblokir gitu ya," kata Kamal saat dihubungi, Selasa (4/10)

Adapun untuk penumpang yang kartunya terblokir dapat diaktivasi kembali dengan melakukan reset melalui bantuan petugas di halte. Untuk proses ini, kartu uang elektronik milik penumpang harus memiliki saldo minimal Rp5 ribu.

Kamal menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak Agustus lalu mengenai proses peralihan ini.

"Ya ini sosialisasi sebetulnya dilakukan melalui media sosial Jaklingko. Kami sudah melakukan workshop juga dengan Transjakarta. Apabila ada pengguna yang belum mengetahui tentang proses peralihan ini sebenarnya kami akan tingkatkan lagi sosialisasinya," tuturnya. (OL-6)