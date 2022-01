Transjakarta Aktifkan Kembali 2 Rute Akhir Pekan Ini

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali melakukan reaktivasi dua rute yaitu Stasiun Palmerah – Bundaran Senayan (1F) yang aktif melayani warga pada Rabu (26/1) dan Kampung Melayu – Ragunan (5N) pada Jumat (28/1) lalu.

Pengoperasian dua rute tersebut dilakukan sebagai bentuk konsistensi Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan dan upaya memenuhi kebutuhan mobilitas warga. Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Betris.

Untuk rute Stasiun Palmerah – Bundaran Senayan (1F) tersebut tambah Betris, Transjakarta menyediakan sebanyak empat single bus yang akan melayani masyarakat setiap hari Senin – Jumat. Rute ini akan melayani masyarakat pada jam-jam sibuk saja yaitu pagi mulai pukul 05.00 - 10.00 WIB dan sore mulai pukul 15.00 – 21.30 WIB.

Bagi pelanggan yang ingin menggunakan rute ini diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out pada alat Tap On Bus (TOB) yang terdapat di dalam bus dengan tarif reguler Rp3.500.

“Dengan adanya rute 1F, diharapkan dapat mempermudah masyarakat baik menuju Stasiun Palmerah maupun yang ingin berpindah moda transportasi lain menuju lokasi tujuan. Dengan begini, sistem integrasi di sekitar wilayah tersebut bisa terlayani dengan baik,” ujar Betris di Jakarta, Minggu (30/1).

Sedangkan rute Ragunan – Kampung Melayu (5N) sendiri, Transjakarta menyediakan sebanyak delapan unit single bus yang akan melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 05.00 – 21.30 WIB.

Untuk dapat menikmati layanan ini masyarakat diwajibkan melakukan tap in dan tap out pada gate halte dengan tarif regular Rp3.500 dan akan ada perubahan pada titik pemberhentikan akhir. Dalam hal ini, titik ujung di Ragunan akan berada di Halte Ragunan dari yang sebelumnya berada di Terminal Ragunan, Jakarta Selatan.

Transjakarta saat ini, lanjut Betris, masih beroperasi dengan kapasitas pelanggan sebesar 100% dengan menerapkan peraturan yang berlaku dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku seperti wajib melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area halte, menunjukan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 baik melalui aplikasi PeduliLindungi, JAKI maupun dokumen yang sudah dicetak maupun dalam bentuk softcopy kepada petugas serta tidak diperkenankan untuk melakukan percakapan baik secara langsung maupun melalui sambungan telpon.

“Kami mengimbau agar masyarakat bisa memenuhi semua aturan yang berlaku untuk kemanan dan kenyamanan kita bersama,” imbuhnya.

Pembukaan rute Stasiun Palmerah – Bundaran Senayan (1F) ini merupakan rute ke 169 dan Kampung Melayu – Ragunan (5N) adalah rute ke-170 yang dioperasikan di masa pandemi ini.

Ke depannya secara bertahap, rute-rute lainnya akan kembali dibuka dengan harapan bisa memberikan kemudahan akan akses transportasi kepada masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. (OL-12)