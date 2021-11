Transjakarta Aktifkan Kembali Rute Dukuh Atas-Kasablanka

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan kembali rute Epicentum – Kota Kasablanka (6Q). Namun, layanan dilakukan modifikasi rute menjadi Dukuh Atas - Kasablanka via Epicentrum Raya (6Q).

Selain merupakan salah satu penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan, karena DKI Jakarta sudah PPKM level 1, reaktivasi ini sekaligus sebagai bentuk konsistensi Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jangkauan yang semakin luas lagi.

"Rute ini sebelumnya sempat kami hentikan sementara guna menekan penyebaran virus Covid-19 di sektor trnsportasi publik, khususnya Transjakarta. Namun, mulai hari ini, rute tersebut beroperasi dan melayani masyarakat dengan modifikasi rute untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Betris, di Jakarta, Kamis (18/11).

Untuk rute ini, jelas Betris, Transjakarta menyiapkan sebanyak 5 unit armada medium yang akan melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Untuk menikmati layanan ini, pelanggan diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out pada alat Tap on Bus yang tersedia dengan tarif Rp3.500 sekali jalan.

“Dengan dilakukannya modifikasi ini, total layanan Dukuh Atas - Kasablanka via Epicentrum Raya (6Q) akan melayani sebanyak 29 titik pemberhentian pulang pergi,” katanya. (OL-13)

Baca Juga: Warga Jabodetabek Masih Salah Kaprah Soal Kualitas Udara