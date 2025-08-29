Gelato Yogurt dengan Pistachio Premium dari Sisilia Hadir di Jakarta

(ki-ka) Gabriele Castagnetti - Head of Research and Development GGF, Tommy Wattimena - CEO GGF, Stephanie Gondokusumo - CEO Consumer Branded Business GGF, Romie Johanes - CEO Re.juve.(Dok Ist)

HOMETOWN Dairy, brand premium di bawah Great Giant Foods (GGF), resmi meluncurkan Gelato Yogurt pertama di Indonesia dengan varian Pistachio Premium dari Sisilia, dikenal sebagai “Green Gold of Sicily”.

Hometown Gelato Yogurt memiliki sensasi creamy khas gelato yang dipadukan dengan kesegaran yogurt dengan fermentasi alami, menjadikannya pilihan indulgent namun tetap ringan. Varian Pistachio dari Sisilia dipilih karena kualitasnya yang istimewa, ditanam di lereng Gunung Etna dan diakui sebagai salah satu pistachio yang premium dan terbaik di dunia.

Selain rasa premium, Gelato Yogurt Hometown juga kaya manfaat: mengandung protein, serat, dan probiotik alami yang mendukung kesehatan pencernaan sekaligus memberikan kepuasan rasa yang berbeda. Stephanie Gondokusumo CEO Consumer Branded Business GGF, menyampaikan bahwa peluncuran produk Gelato Yogurt ini merupakan bagian dari komitmen GGF dalam menjawab tren konsumen Indonesia yang semakin mengutamakan gaya hidup sehat sekaligus memilih produk dengan kualitas terbaik.

“Selama hampir satu dekade, Hometown konsisten menghadirkan produk susu premium dengan komitmen pada kualitas terbaik. Melalui Gelato Yogurt ini, kami ingin membuktikan bahwa makanan sehat bisa creamy, nikmat, dan tetap natural. Ini juga sejalan dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang tidak hanya sehat dan berkualitas, tetapi juga otentik.” ujar Stephanie.

Stephanie mengatakan, pihaknya tidak menyediakan stok dalam jumlah besar di awal. "Ini kan artisan, jadi masih dibikin sendiri dengan kualitas yang bagus, namun juga kuantitas kecil. Ke depan kita harapkan volume produksi bisa lebih banyak," kata dia kepada media.

Saat ini, produk ini telah dipasarkan di 10 toko. "Jika demand dari customer tinggi, pasti kita perbanyak," lanjutnya.

Gabriele Castagnetti, Head of Research and Development GGF, menjelaskan bahwa cita rasa fusion antara gelato dan yogurt merupakan yang pertama di Indonesia. Ia sengaja memadukan tekstur gelato yang creamy dengan kesegaran yogurt, lalu memperkaya rasanya dengan kacang pistachio khas dari tanah kelahirannya, Sisilia, Italia. Menjadikan Hometown Gelato Yogurt satu-satunya dengan konsep ready-to-drink gelato yogurt di pasaran.

“Saya melihat tren dessert global, di mana pistachio sangat digemari. Namun, pistachio berkualitas tinggi sangat langka dan sulit ditemukan. Karena itu, saya menjelajahi berbagai daerah di Italia hingga akhirnya menemukan yang terbaik dari Sisilia,” ungkap Gabriele.

Untuk semakin dekat dengan para pencinta gaya hidup sehat, Hometown berkolaborasi dengan Re.juve, minuman sehat yang sudah dikenal di Indonesia dan Singapura untuk menghadirkan inovasi ini kepada masyarakat di Indonesia, sehingga pilihan produk enak dan bernutrisi dengan bahan-bahan alami semakin beragam.

Romie Johanes CEO Re.juve, menjelaskan bahwa melalui kerjasama dengan Hometown Gelato Yogurt, Re.juve dapat memperluas portfolio produk yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat namun juga ingin memanjakan lidah memiliki pilihan yang tetap sehat dengan bahan alami.

“Kolaborasi ini adalah tentang menghadirkan yang terbaik dari alam, baik dalam bentuk jus, smoothies, maupun kini gelato yogurt. Melalui produk ini, kami ingin memperluas peran Re.juve dalam kehidupan sehari-hari pelanggan — tidak hanya untuk minuman sehat mereka, tetapi juga untuk momen indulgence yang kini bisa dinikmati tanpa rasa bersalah,” tandas Romie.

Melalui kolaborasi dengan Re.juve, Hometown Gelato Yogurt Drink akan mulai hadir pada 1 September 2025 dan dapat dinikmati langsung di seluruh gerai Re.juve, dan dapat dipesan melalui toko online seperti Website ataupun Online Delivery seperti GrabFood dan GoFood Re.juve. (H-2)